Milyonlarca emeklinin merak ettiği tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı şerefine ödenecek olan ve ilk kez 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında detaylarını açıkladığı 5 bin TL'lik ikramiyenin hesaplara ne zaman yatacağı netlik kazandı.

Erdoğan, yaptığı ilk açıklamada ödemeler için "Kasım ayının ilk yarısı" ifadesini kullanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde "15 Kasım'a kadar ödemeler tamamlanacak" şeklinde konuşmuştu.

Belirtilen tarihe yaklaşılmasına karşın bakanlık yetkilileri tarafından herhangi bir duyuru yapılmaması emeklilerin merakını giderek artırırken, 5 bin TL'lik ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatacağı netlik kazandı.

ÖDEMELERİN 3 GÜNE YAYILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

SGK Uzmanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın özel olarak 15 Kasım'a vurgu çektiğini ve ödemelerin bu tarihin arkasına sarkma ihtimalinin bulunmadığını belirtirken, geçmiş yıllarda yapılan bayram ikramiyeleri ödemeleri, 5 bin liralık ikramiyenin hesaplara ne zaman yatacağını ortaya çıkardı.

2018 yılından beri yılda iki kez olmak üzere emeklilere ikramiye ödemesi yapan AKP hükümeti, geçtiğimiz yıllarda yürüttüğü sistemi 5 bin TL'lik ikramiyelerde de sürdürecek ve ödeme tarihlerini tahsis numarasına göre sıralayacak.

11-12 Kasım tarihlerinin hafta sonu olması nedeniyle ikramiye uygulamasının 13-14-15 Kasım'a yayılması bekleniyor.

5 BİN TL'LİK EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kesin tarihler hakkında yarın bir duyuru yayınlaması beklenirken, geçtiğimiz yıllarda yürütülen sistemin aynen uygulanması halinde SSK emeklisi olan emekliler için ikramiye tarihleri şu şekilde gerçekleşecek...

Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlara 13 Kasım,

Maaş ödeme günü 23, 24, 25 ve 26 olanlara ise 14 Kasım,

Aynı şekilde Bağ-Kur emeklileri için 14 Kasım ve son olarak Emekli Sandığı ile aylık alan vatandaşlar için 15 Kasım tarihinde ödemelerin yapılması beklenmekte.

BİR GÜN BİLE BUNU YAPANLAR İKRAMİYE ALAMAYACAK

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen ve emeklilere yönelik 5 bin TL'lik ikramiye uygulamasını da içeren kanun teklifinin 10. maddesi milyonlarca emekli vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

Hükümet, 5 bin TL'lik ödemeleri çalışan emeklilere vermeyeceğini açıklaması üzerine, işten çıkış gösterip ikramiye alma yolunu tercih edecek kişilerin önünü kesebilmek için eklediği madde ile Ekim ayında 1 gün bile çalışan kişileri ikramiye kapsamından çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu duyuruyu 9 Ekim'de yapmış olmasına karşın, bu tarihten önce kendi rızası ya da zorunluluk nedeniyle işten çıkış yapan emekliler, söz konusu uygulamadan daha sonra haberleri olsa bile ikramiye alma hakkı kazanamayacak.

HÜKÜMET EYT'LİLERİ YOK SAYDI

28 Şubat'ta Meclis'te kabul edilen EYT düzenlemesi ile birlikte Türkiye'de emekli sayısı 15 milyona çıkarken, yeni eklenen yaklaşık 2 milyon 250 bin emeklinin büyük bir bölümünün 50 yaş altında olması, ikramiye uygulamasında çalışma şartına gidilmesinin gerekçesi olarak gösteriliyor.

Hükümetin özellikle EYT'lilerin büyük bir bölümünün yaş nedeniyle halihazırda çalışmaya devam etmesini hesaba kattığı ve bu nedenle çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiye kapsamına alınmadığı düşünülmekte.