Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsiz sayısı da eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişiye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan azalarak yüzde 4.3 oldu.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puanlık azalış ile yüzde 16.7'ye düştü.

Kaynak: karar