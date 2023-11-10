10 Kas 2023 - 10:24- Gündem

Başiskele Belediyesi, Troy Kart sistemine geçiyor  

Başiskele Belediyesi, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki olarak yerli ve milli kart Troy Kart sistemine geçiyor.  

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Başiskele Belediyesi, Troy Kart sistemine geçiyor   mask
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Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Zulme sessiz kalmayacağız! Belediye personelimizin kullanmakta olduğu tüm banka ve kredi kartlarını " Türkiye'nin İlk ve Yerli Ödeme Yöntemi" olan Troy'a geçirerek işgalci İsrail'in finansal ayağına yönelik milletçe boykota  destek vereceğiz." ifadelerinde bulundu.Başiskele Belediyesi, daha önce de belediye ve iştiraklerinde herhangi bir İsrail menşeli içecek, yiyecek ve temizlik ürünlerinin alım ve satımını kaldırmıştı..
# Başiskele Belediyesi, troy, Başiskele, türkiye

10 Kas 2023 - 10:24 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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