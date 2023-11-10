Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Zulme sessiz kalmayacağız! Belediye personelimizin kullanmakta olduğu tüm banka ve kredi kartlarını " Türkiye'nin İlk ve Yerli Ödeme Yöntemi" olan Troy'a geçirerek işgalci İsrail'in finansal ayağına yönelik milletçe boykota destek vereceğiz." ifadelerinde bulundu.Başiskele Belediyesi, daha önce de belediye ve iştiraklerinde herhangi bir İsrail menşeli içecek, yiyecek ve temizlik ürünlerinin alım ve satımını kaldırmıştı..
10 Kas 2023 - 10:24- Gündem
Başiskele Belediyesi, Troy Kart sistemine geçiyor
Başiskele Belediyesi, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki olarak yerli ve milli kart Troy Kart sistemine geçiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.