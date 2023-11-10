Erdoğan’dan Yargıtay-AYM kriziyle ilgili açıklama

Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Yargıtay bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıdaki krizle ilgili şunları söyledi:
“YARGITAY DA BİR YÜKSEK MAHKEME”
– Her şeyden önce Yargıtay’ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir.
– Şu an itibarıyla Yargıtay’ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesi’nin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki “Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.”
– Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor. Bu parlamentoysa parlamentodan istiyor.
– Şimdi Can Atalay'ı alın koyun bir kenara. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamentomuz da bu konularda ağır hareket ediyor. Yani birçok terörist parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar, yurt dışına çıktılar.
“YURT DIŞINA KAÇMIŞ SAPIKLAR”
– Bunların bu kadar ağır ele alınmaması gerekiyor. Çok seri kararla bu işlerin bitirilmesi lazım. Seri olarak bu adımlar atılmayınca ondan sonra bakıyorsunuz birisi Amerika’da, birisi Almanya’da, birisi Fransa'da meydana çıkıyor. Ondan sonra da oralardan Türkiye’yi tehdit ediyorlar. Benim ülkem yurt dışına kaçmış sapıkların tehdidiyle karşı karşıya kalmamalı, kalamaz.
“PARTİMDEN BAZI ARKADAŞLAR YANLIŞ YAPIYOR”
– Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili olarak Yargıtay’ın attığı bu adımı hafife de alamaz, almamalıdır. Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay'ı yerip, Anayasa Mahkemesi'ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok.
– Son olarak şunu da vurgulamak isterim ki, Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclisimizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Tc.atam??♾ - İktidarlar,makamlar gelip geçici,hak baki,insanlar fanidir.GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRKümüzün kurduğu bağımsız,bireysel özgürlüklerin,adaletin,hukukun üstünlüğünün anayasal hükümlerle bağlandığı;Ulusumuz, TÜRKİYE CUMHURİYET imiz İlelebet payidar kalacaktır.İktidardayken yanlış yapanlar tarihin karanlık sayfalarına gömülecek.ATAMIZ işgal edilmiş,parçalanmış,anahtarı düşmana teslim edilmiş işgal bayraklarıyla donatılmış Osmanlı dan; ULUSUMUZ,VATANIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni , bağımsız,özgür bir VATANI kurmuştur.TÜRK MİLLETİ, anayasal hükümlerle kazandırdığı bireysel özgürlük ve haklarına,VATANINA canı pahasına sahip çıkacaktır.Nurlar içinde uyusun özellikle biz kadınların manevi borcu daha fazla,ikinci sınıf vatandaş sayılmıyorsak,eşit hsklara sahipsek bunu atamıza borçluyuz.Her yıl 10 Kasim ve Milli Bayramlarda ATASINI özlem ve saygıyla anıyor,milyonlar kabrini,son nefesini verdiği Dolmabahçe ye koşuyor.Türk Milleti nin gönlünden,zihninden asla kimse silemez ATAMIZ sonsuza kadar VATANIMIZIN kurucusu olarak anılacak onun kurduğu CUMHURİYETİ yıkmaya çalışanlar unutulacak,tarihte hakettikleri gibi anılacaktır.??T.C.ATATÜRK♾
Goşe - Zaten zat-I alileri zaman zaman anayasa mahvediyor kararlarını tanımıyorum demişliği vardır
Okur - Cumhurbaşkanı anayasal düzenin ihlal edilmesini hoş karşılamış. Gerçekte ülkemiz ciddi bir sınavdan geçiyor. Rejim değişikliği hızlı bir şekilde gerçekleştirilmek isteniyor. Cunhuriyet ilkelerinden ve anayasal düzenden vazgeçilmel isteniyor. Ülkem adına çok endişeliyim
Chp Li - Cacık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.