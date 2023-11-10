Maden suyu yüklü TIR'a çarptı: 3 yaralı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Yunus Emre T. idaresindeki 41 BT 266 plakalı otomobil, Dilovası geçişinde Yiğit S. yönetimindeki 34 GHN 993 plakalı maden suyu yüklü tıra çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Adem Ş, Ali Ş. ve Yaşar S. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerince bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Adem Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.