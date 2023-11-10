10 Kas 2023 - 10:36- Gündem

Büyükşehir'den 85. yılda 1085 Atatürk çiçeği

Büyükşehir, Cumhuriyetimizin Banisi Atatürk’ü vefatının 85. yılında şehrin 4 ayrı merkezini süsleyen 1085 adet Atatürk çiçeğiyle andı  

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Büyükşehir'den 85. yılda 1085 Atatürk çiçeği mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında 4 ayrı alanda kenti Atatürk çiçekleriyle süsledi. Yapılan çalışmada şehrin 4 merkezi noktasına Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. vefat yıldönümü nedeniyle 1085 adet Atatürk çiçeğinden oluşan hatıra fotoğrafı alanı kuruldu. Atatürk’ün anısına hazırlanan çiçekler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, saatler 09.05’i gösterdiğinde kentin her noktasında hayat durdu.

4 AYRI HATIRA ALANI

İzmit merkezde yer alan Cumhuriyet Bulvarı’nın Fethiye Caddesi, Yeni Cuma mevkii, İzmit Kent Meydanı ve Pişmaniyeciler Meydanı,  Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca Atatürk çiçekleriyle süslendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümü nedeniyle 1085 Atatürk çiçeği vatandaşların beğenisi ve takdirini kazandı. Vatandaşlar saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde gerçekleşen saygı duruşunun ardından Atatürk çiçeklerinden oluşan hatıra alanında fotoğraf çektirdi.
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10 Kas 2023 - 10:36 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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