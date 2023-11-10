Büyükşehir'den 85. yılda 1085 Atatürk çiçeği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında 4 ayrı alanda kenti Atatürk çiçekleriyle süsledi. Yapılan çalışmada şehrin 4 merkezi noktasına Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. vefat yıldönümü nedeniyle 1085 adet Atatürk çiçeğinden oluşan hatıra fotoğrafı alanı kuruldu. Atatürk’ün anısına hazırlanan çiçekler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, saatler 09.05’i gösterdiğinde kentin her noktasında hayat durdu.
4 AYRI HATIRA ALANI
İzmit merkezde yer alan Cumhuriyet Bulvarı’nın Fethiye Caddesi, Yeni Cuma mevkii, İzmit Kent Meydanı ve Pişmaniyeciler Meydanı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca Atatürk çiçekleriyle süslendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümü nedeniyle 1085 Atatürk çiçeği vatandaşların beğenisi ve takdirini kazandı. Vatandaşlar saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde gerçekleşen saygı duruşunun ardından Atatürk çiçeklerinden oluşan hatıra alanında fotoğraf çektirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.