Ölümüne sevgiyle ölümsüz Büyük Atatürk'e öğrencilerden duygulandıran gösteri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıldönümü nedeniyle sabah saat 9’u 5 geçe kent protokolü tarafından Atatürk Anıtına çelenk koyma ve saygı duruşu töreni düzenlendi. Törenin ardından İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) Kocaeli Valiliği ev sahipliğinde anma töreni gerçekleşti. Törende Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo gösteri yaptı. Anma etkinliğine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İl Müdürleri ve davetliler katıldı. Etkinlikte Atatürk konulu şiir, resmin ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

“BİZ ONDAN AZMİ ÖĞRENDİK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen gerçekleştirdi. Akmanşen konuşmasında, “Yalnızca bir milletin geleceğini değil dünyanın tarihini değiştirmiş bir rehber. İstiklal mücadelemizin başkomutanın vefat edişinin 85’inci seneyi devriyesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitleri rahmetle anıyorum . Biz ondan pes etmemeyi, azmi öğrendik. Kahraman Türk askerine cesareti aşılamıştır. Geldikleri gibi giderler dediği düşmanlar geldikleri gibi gitmemişlerdir. Umudu, azmi birlik olmayı öğrenerek gitmişlerdir.

“PUSULAMIZ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında yaptığı yenilikler ile çağ atlanmasına neden olmuştur. Biz ondan çalışkan olmayı öğrendik. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır çalışmak diyen Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken milletçe sorumluluklarımızı hatırlayarak devam edeceğiz. Biz ondan bir olmayı, biz olmayı öğrendik. İkleri ve özlü sözleri ile ebedi pusulamız olmaya devam edecektir. Gelecek kuşakların daha iyi işler başarabilmesi için ecdadını tanıtmaya devam edeceğiz. 85 yıl sonra bugün Cumhuriyetin 100’üncü yılında bizler, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.