10 Kas 2023 - 10:56- Gündem

İzmit Belediyesi emekçileri iş eldivenleriyle ‘Atam İzindeyiz’ yazdılar

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yılı dolayısıyla iş eldivenleriyle "Atam İzindeyiz" yazdılar

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İzmit Belediyesi emekçileri iş eldivenleriyle ‘Atam İzindeyiz’ yazdılar mask

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi İzmit’te de unutulmadı. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş eldivenleriyle ‘Atam İzindeyiz’ yazan yazılı koreografi yaptılar. 

ATAYA SAYGI

Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümünde mesai başlangıcında saygı duruşuna geçen emekçi personel, ardından İstiklal Marşını okudu. 2 dakika boyunca tüm işini bırakarak Ata’ya saygı gösteren personeller, anma töreninin ardından görevlerine geri döndü.
# İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Atatürk, 10 kasım, türkiye, İzmit belediyesi

10 Kas 2023 - 10:56 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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