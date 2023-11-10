Vitamin Eksikliğine Dikkat! Vücudumuz da Vitamin Neden Eksilir?   

Hayatımız için çok önemli bir konu olan vitamin eksikliği bir çok kişinin fikir sahibi olduğu ama hiç kimsenin de tam olarak düzgün uygulayamadığı veya uygulamaların içinde çok fazla hatanın barındığı bir mesele.

Vitamin eksikliğinden önce vitamin nedir ne işe yarar?

Vitaminler, doğal besin kaynaklarında bulunan, hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olan, vücudun günlük olarak belirli miktarlarda ihtiyaç duyduğu, yeterli olmadığı durumlarda dışardan takviye olarak alınması gereken düzenleyici ve direnç attırıcı maddelerdir. Daha basit anlatımla vitaminler vücudumuzun aksamadan çalışması için çok önemli maddelerdir diyebiliriz. Vitaminleri içinde çözündükleri maddeye göre suda eriyenler ve yağda eriyenler şeklinde iki gruba ayırabiliriz. Günümüzde tanımlanmış 13 adet vitamin vardır. Bunları doğal besinlerle alabiliyoruz ama artık günümüz koşullarında maalesef (yaşam şekli, verimsiz topraklarda yetişen besinler vb) sadece besinlerle aldığımız vitaminler ihtiyacımızı karşılayamayabiliyor.

Vitamin eksikliği nasıl olur?

Beslenmemizle doğal olarak besinlerin içinde bulunan vitaminleri alır ve kullanırız düzenli ve dengeli bir diyetle de genelde yeterli miktarda da alırız esasen ama şu an besinlerin pişirilme tekniklerinde, muhafaza ve taşınma yöntemlerinde veya üretildiği andan itibaren geçen süreçte başta c vitamini olmak üzere bir çok vitaminin kayba uğradığını da biliyoruz. Bunun yanı sıra artık toprağın da eski verimlilikte olmadığını ve besinlerin normalde içerdiklerinden daha az vitamin içerdiğini de biliyoruz. Hal böyle olunca işin içine bir de stres, hava kirliliği, vitamin ihtiyacını artıran faktörler (gebelik, spor, sigara vb) ve hepsinin üstüne bir de düzensiz beslenme ve yaşam şeklini de eklediğimizde vitamin eksikliği çıkması işten bile değil.

Büyük resme baktığımızda besinlerin fakirleşmesi ve yaşam şeklimiz kaynaklı o içeriği fakirleşmiş olan besinleri bile düzenli ve dengeli tüketememek eksikliğin başlıca nedeni olarak karşımızı çıkıyor. Ayrıca mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirebilmek için ekstra ihtiyaç da olunca eksikliğin boyutu artabiliyor doğal olarak. Sonuç olarak hayatımızın dinamiğinde sürekli olan vitaminler vücudumuza bir şekilde sürekli olarak alınmalı (buradaki alınmalı hem besinlerden gelen hem de takviye olarak anlamında algılayınız öncelik her zaman besinler). Tabi ki hekiminize danışmadan asla gelişi güzel vitamin mineral kullanmayın bunun da zarar verici sonuçları olabilir bilinçsizce yapıldığında.