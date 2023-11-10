Erzurumlular Vakfı’ndan depremzede çocuklara kışlık mont desteği

Kentimizin en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olan, özellikle sosyal faaliyetler ve yardım çalışmaları ile öne çıkan Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Bu kapsamda Vakıf Başkanı Ahmet Önal ile beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a giderek, yaklaşan kış öncesinde depremzede çocuklara verilmek üzere yaklaşık 2 bin adet montu, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

DEPREM DESTEĞİ YAPMIŞLARDI

Organizasyon kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ı da makamında ziyaret eden ve temin edilen kışlık montları bizzat takdim eden Vakıf Başkanı Önal’a yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt da eşlik etti. Müdür Kahraman ile buluşması sırasında konuşan ve deprem bölgesine yönelik desteklerinin bundan sonraki dönemde de devam edeceğini dile getiren Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, yaşanan büyük afetin ardından vakıf olarak destek çağrısında bulunduklarını ve bu çalışmaların bizzat içinde yer aldıklarını söyledi.

AFETZEDE ÇOCUKLARIMIZA KIŞLIK MONT DESTEĞİ

Önal, “Vakıf olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk günlerinden itibaren vakıf olarak gönüllülerini yardım ve desteğe davet etmiştir. Bu yardım faaliyetlerini bir görev olarak gören vakfımız, gelen yardımların deprem bölgesine ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Kahramanmaraş’a yaptığımız bu ziyarette ise yaklaşan kış mevsimi öncesinde deprem bölgesindeki çocuklarımız üşümesin diye kışlık mont getirdik.

“BÖLGEYE DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR”

Vakfımızın bölgeye olan desteği sürmektedir. Bağışçılarımızın katkıları da artarak sürüyor. Bu vesile ile büyük afette yitirdiğimiz tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar, geride kalanlara sabır, metanet ve sağlık diliyorum. İlgi ve misafirperverliği için müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ise Kocaeli Erzurumlular Vakfı’nın afetin vurduğu ilk anlardan itibaren bölgeye büyük katkı sağladığını belirterek, “Vakıf başkanımız Ahmet Önal ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.