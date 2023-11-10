Hürriyet: Ata’mızın en büyük mirası  bağımsızlık ve özgürlük aşkıdır

İzmit Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yıldönümü vesilesiyle Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde anma programı gerçekleştirdi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları, İzmit Belediyesi CHP Meclis üyeleri, okullarımızdan gelen idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÇOK BÜYÜK ÖZLEMLE ANIYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün, Ulu Önderimiz, Ebedi ve Tek Başkomutanımız, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 85. yılında yüreğimizin en derin köşelerinden gelen bir saygı, minnet, şükran ve çok büyük özlemle anıyoruz. Bu özlem her yıl katlanarak devam ediyor.

“BÜYÜK BİR DEHA VE YURTSEVERDİ”

Atatürk, sadece Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu değil, aynı zamanda çağdaş bir ulusun mimarıydı. O çok büyük bir dehaydı, çok büyük bir yaratıcıydı aslında. Ülkesini seven, vatansever bir aydın ve bu topraklar için gözünü hiçbir şeyden sakınmayan, hayatı uğruna mücadele eden, bağımsızlık aşkıyla bütün hayatını bu ülkeye adamış çok büyük bir deha ve yurtseverdi.

“ÇAĞDAŞ BİR ÜLKE BIRAKMA İDEALİ”

O’nun değerlerini, vizyonunu ve bu topraklarda yeşerttiği umudu anlamak ve gelecek nesillere aktarmak da bizim en önemli görevimiz. Atatürk’ün gençlere olan inancı; siz değerli öğrencilerimizde can buluyor. Bütün geleceğimizde aslında onun inancını ve çocuklarımıza çağdaş bir ülke bırakma idealini taşıdığını görüyor ve anlıyoruz.

“CUMHURİYET DEĞERLERİNİ DAHA FAZLA ANLATMALIYIZ”

Sizler, Atatürk’ün aydınlık ve çağdaş Türkiye’sinin teminatı, geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve öğretmenlerisiniz. O’nun açtığı yolda, O’nun gösterdiği hedeflere doğru ilerlemelisiniz. Onun bize bıraktığı bağımsız Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhuriyetin eşsiz değerlerinin bizlere ne kattığını daha fazla anlamalısınız. Bu değerleri öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımıza hep birlikte daha fazla anlatmalıyız.

“DÜŞÜNCELERİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR”

Atatürk’e olan minnetimizi ifade ederken, onun "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim düşüncelerimi, benim hissiyatımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir" sözünü de hatırlamanızı istiyorum. Bu çok önemli bir söz. Bugün belki bedenen aramızda değil ama fikirleriyle, idealleriyle bize armağan ettiği bu muhteşem kazanımlarıyla onun düşünceleri her zaman yolumuzu aydınlatıyor.

“ZORLUKLARI ONUN SAYESİNDE AŞIYORUZ”

Unutmayın ki bu ülke ne zaman sıkıntıya girse hep o büyük liderin ışığı yolumuzu aydınlatıyor. Atatürk’ün bize bıraktığı o miras düşünceler o zorlukları yenmemize vesile oluyor. O yüzden Atatürk’ü anlamak ona aslında borcumuzu ödememizin de yegane etkenlerinden bir tanesi. Bu sözü her zaman hatırlamanızı istiyoruz.

“MÜREFFEH BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

O’nun fikirleri, bizleri aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan ışıktır. Ata’mızın bize bıraktığı en büyük miras, bağımsızlık ve özgürlük aşkıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyor, O’nun yol göstericiliğinde, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğimize hep birlikte söz veriyoruz.”

“EN BÜYÜK GÖREVİMİZ CUMHURİYETİ ANLAMAK”

Ulugazi Anaokulu Müdür Yardımcısı Arzu Dinar programda yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıldönümü. Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığının yıldönümünde herkese düşen en büyük görev Atatürk’ü en büyük eseri Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyetin değerlerini korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımaktır.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Ulu Önder Atatürk’ü anlamak, fikirlerini kendimize yol haritası olarak görmek ve bu doğrultuda çalışmak, ona karşı duyduğumuz saygının, sevginin büyük bir göstergesidir. Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyetine her zaman her türlü durumda sahip çıkacağımıza söz vererek bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

“ YENİ ATATÜRKLER YETİŞİYOR”

Derince Öğretmenler İlkokulu Sınıf Öğretmeni İlhan Karadağ ise anma etkinliğinde şu ifadeleri kullandı; “Ülkemizi makus talihinden kurtaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için buradayız. Atatürk yorgunluk kahvesini bir subaşında yudumlamayı, serhat türkülerini, alaturkayı seven bir İstanbul beyefendisidir. Karadenizli değil ama Karadenizli kadar canlı, Adanalı değil ama Adanalı kadar sıcakkanlı. Bir Aydın’lı kadar oturaklı ve zeybek. Velhasıl bizim mayamızdan bizim kumaşımızdandı. Mustafa Kemal tam bir insandı. Yeni Atatürkler yetişiyor ve gelmekte. Atatürk’ü yakamıza taktığımız rozetlerde taşıdığımız gibi fikir ve eylemlerimizde de taşımalıyız.”

KARANFİL BIRAKTILAR

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiir okundu. Şiir okunmasının sonrasında da tüm katılımcılar Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına karanfil bıraktılar. Kendisine yakın ilgi gösteren öğrencileri kırmayan Başkan Hürriyet, öğrencilerle Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Öğrenciler ardından Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni gezerek Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamaları hakkında bilgilerini tazelediler.