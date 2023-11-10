Büyükşehir’den Ferruh Duygu’da tadilat!

Spor kenti Kocaeli mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesisi yapımı ve yıpranmış sahaların yenileme tadilatı çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir, İzmit ilçesinde Ferruh Duygu Spor Tesislerinde sentetik çim çalışması için futbol sahası tadilat ihalesini düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda düzenlenen elektronik ihaleye 3 firma teklif verdi. İhale komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak. Tesisin basketbol sahası da bir süre önce yine Büyükşehir tarafından yenilenmişti.

100 KİŞİLİK TRİBÜN

Spor yapmaya elverişli mekanlar oluşturma çabasını sürdüren Büyükşehir, Kocaeli genelinde İzmit Ferruh Duygu sentetik çim futbol sahasının tadilatı için ihale gerçekleştirdi. İhaleyi kazanan yüklenici firma 65x42 ölçülerinde sentetik çim futbol sahasına dönüştürme çalışmalarını başlatacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında 100 kişilik tribün yapılması, gece maçları için aydınlatma yapılması, skorbord sistemi, çevre çit ve top tutucu ağ sistemi, sporcu yakınları için bekleme salonu ve seyirci tuvaletleri ve çevre düzenlemesi yapılacak. Bununla birlikte 4 takım için giyinme ve teknik ihtiyaç mahalleri ve amatör spor kulüplerin müsabakasının yapılabileceği standartlarda teknik birimler sağlayacak.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

Atlas Bank İnşaat 16 milyon 791 bin 320 TL

Er Ömür İnşaat 17 milyon 515 bin TL

Ay Taş İnşaat 17 milyon 629 bin 456,29 TL