Gergerlioğlu: "Şehir Hastanesine yollanan hastalar yollarda ölüyor"

Gençlerin zor durumda olduğunu ve okullardan mezun olduktan sonra iş bulamadıklarını söyleyen Gergerlioğlu, “Avrupa'da obezitede 1'inci durumdayız fakat diyetisyen arkadaşlarımız iş bulamıyor, aslında obeziteyi önleme açısından son derece değerli bir çalışma olabilirdi. Odyologlar 90'dan fazla puan alıyorlar ve atanamıyorlar. Psikologlar 85 bin atamada kendilerine ancak 500 kişilik bir yer bulabildiler. ASM gruplandırma elemanları "kadro" diye defalarca talepte bulunuyor, acil yardım ve afet yönetimi mezunları görev tanım çalışmasının bitmesini istiyor. Yine, depremzede asistanlar da iyi eğitim alamadıkları için bize başvuruyorlar ve şikâyetçi olduklarını söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Çayırova Devlet Hastanesinden eser yok

Kocaeli'yle ilgili bazı gerçekleri Sağlık Bakanı Koca’ya anlatmak istediğini belirten Gergerlioğlu, “Kocaeli'de sağlık tel tel dökülüyor. Bakın, Çayırova devlet hastanesini kaç yıldır yapacaksınız. Ben geçtiğimiz gün Çayırova'ya gittim "Devlet hastanesi yapılacak." denilen yerde bir çukur var, kargalar orada yuva yapmış, göletler oluşmuş, yıllardır bina yok ortalıkta. Darıca Farabi Hastanesinin adı "eğitim hastanesi" ve eğitim kadrosu yok, hastalar sıra bulamıyorlar. Gebze Fatih Devlet Hastanesi de 1,5 milyon kişiye hitap ediyor ve kimse sıra bulamıyor, ikinci bir devlet hastanesi şart fakat ikinci bir devlet hastanesi de yok ama özel hastaneler çok güzel iş yapıyor bu arada.” dedi.

Madem hasarlıydı niye o kadar masraf yapıldı?

Dilovası Devlet Hastanesinde kadın doğum uzmanı, gözcü ve KBB'cinin olmadığını aktaran Gergerlioğlu, “Hastanede yatan hastada yok çünkü doğru dürüst doktor yok, hizmet yok. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesini boşalttınız. Yüzde 30 kapasiteye düştü ve yanık ünitesini kapattınız, kemoterapi ünitesi kapatıldı. Derince büyük bir sarsıntı yaşadı sağlık açısından. SEKA Devlet Hastanesi benim de on yedi yıl boyunca çalıştığım hastane; Sayın Bakan, B Blok'u yıkıyorsunuz şu anda, ben o B Blok'ta on yedi yıl boyunca çalıştım. Madem hasarlıydı, yıllarca niye bizi ve hekim arkadaşlarımızı çalıştırdınız? Madem hasarlı değildi, kaç yıldır inanılmaz tadilat masrafı yapıldı ve en sonunda "Bina çürükmüş." denilip şimdi yıkılıyor.” şeklinde konuştu.

Şehir Hastanesine yollanan hastalar yollarda ölüyor

Bir başka skandalında Yürüyüş Yolu Semt Polikliniğinde yaşandığını söyleyen Gergerlioğlu, “Orada da çalıştım on yedi yıl boyunca. Güçlendirilmesi yapılmış sağlam bir binaydı, sapasağlam bina; şu anda "Yıkıyoruz." denildi ve bina boşaltıldı, ne olacağı belli değil, hangi ranta kapı açılacak onu da bilmiyoruz. Dilovası, Derince ve Körfez'de inanılmaz bir hadise var, yüz binlerce hastanın olduğu bir yerde doğum yapılamıyor. Doğum için insanlar Kocaeli Şehir Hastanesine gitmek zorunda kalıyor, kimisi yolda doğuruyor, kimisinin hastası ölüyor. Derince Kardiyoloji Koroner Ünitesi'nde yatış yapılmıyor. Şehir hastanesine gidiyor, kimisi yolda ölüyor, kimisi özel hastanelere zor yetişiyor. Müteahhidin hastanesini kiralamışsınız yüksel meblağlarla, Kocaeli Şehir Hastanesini. Kocaeli'deki tüm sağlık ekibi Kocaeli Şehir Hastanesine gidiyor, Kocaeli Devlet Hastanesinin kapasitesi düşürülmüş. Karşısında Halk Sağlığı Laboratuvarı vardır, bilir misiniz? Halk Sağlığı Laboratuvarının binasını da kapatmışsınız; geçtiğimiz üç dört gün önce gittim gördüm, yeni bina yok, hizmet yok, bulaşıcı hastalıklar alıp başını gitse ne olacağı belli değil.” ifadelerini kullandı.

Şehir hastanesinin tramvayını bile bitiremediler

Kocaeli Şehir Hastanesinin yıllardır bitirilemediğini ve seçim üstü aniden hızla bitirildiğini belirten Gergerlioğlu, “Erdoğan geldi, bir törenle açılış yaptı ama bir sürü eksiklik vardı ve başhekim aylarca atanmadı. Şu anda da hastanede başka bir skandal yaşanıyor, ameliyathane yatakları ameliyata yatan hastaları yakıyor çünkü sorunlu yataklar alınmış. Elektrik tesisatında sorun var. Şu anda ameliyatlar yapılamıyor, başka hastanelere sevk ediliyor. Yani bir sorununuzla yatıyorsunuz, yanık olarak kalkıyorsunuz. Yine, şehir hastanesinin tramvayı bile hâlâ bitmiş değil. Bir başka trajikomik olayı da size söyleyeyim, tüm kamuoyu gülerek takip etti: Şehir hastanesi gökkuşağı renklerinde yapılmıştı... Melih Gökçek bir "tweet" attı "Şehir hastanesi, sen de mi LGBT oldun?" dedi ve hemen hepiniz telaşla gökkuşağı renklerini kaldırdınız, turkuaz renklerine geçtiniz, millî ve yerli renklere geçtiniz. Bu masrafın hesabını vermeniz lazım. İşte "müteahhidin hastanesi" diye boşuna mı söylüyorum Sayın Bakan. Yani neresinden tutsak dökülüyor.” dedi.

1 yılda 3 bin hekim yurtdışına gitti

Gölcük Devlet Hastanesinin yıllardır bitirilemediğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Size geçen bütçelerde de soruyordum, Gölcük Devlet Hastanesi yıllardır bitirilemiyor ve buradaki skandallar devam ediyor. 2023 yılı içerisinde yurt dışına giden hekim sayısı neredeyse 3 bin olacak. Artık çok büyük bir sayı hâline geldi. Yine biz sizi öncesinde de uyarmıştık kızamık vakaları konusunda. Siz ilk önce çekindiniz TTB açıkladı.” dedi.

11 yaşındaki çocuktan onay imzası alınmış

Sağlık Bakanı Koca’ya birçok soru önergesi verdiğini fakat cevap alamadığın cevap gelenlerin de yarım yamalak olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Bakın, bir soru önergesine cevap gelmiş, çok da önemli. Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesinde bir guatr hastasının ameliyatı için eşi olmayınca 11 yaşındaki çocuktan onay imzası alınmış ve yemek parası kesilmiş, hasta büyük mağduriyetler yaşamış; yardım kampanyası düzenlemek istemiş, izin vermemişsiniz. Bunu size sormuşuz, soru önergesinin bir sayfası eksik gelmiş. Başka soru önergelerinde soruyoruz, mevzuat yazıp gönderiyorsunuz. Bunları size de vereceğim, bunlar hiç doğru olmuyor, lütfen düzeltin.” dedi.

Çok şikayet alıyoruz

“FMF hastalarının kineret ilacını veriyoruz." demişsiniz ama onu verene kadar böbrekleri mahvoluyor, onu da söylemek isterim. Odyometri teknikerleri bizi çok arıyorlar, çok sıkıntıdalar, 10 binlerce odyometri teknikeri iş bulamıyor; ne zaman onların isteklerine cevap vereceksiniz? Antisepsi teknikerleri, ağız diş sağlığı teknikerleri, sağlık yönetim mezunları, diş teknikerleri, radyoloji teknikerleri atanamıyor. Bir de en son, ALS hastalarının son teknolojiyle oluşturulmuş ilaçları verilmiyor, eski dönemdeki ilaçlar veriliyor.