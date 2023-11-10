SÜPER ÇOCUK AYKUT EREN KIRIK KOLLA YARIŞTI, YİNE ZİRVEYE ÇIKTI

BULGARİSTAN’I FETHETTİ

Örnek Türk genci, sanatta, okulda ve sporda zirveden inmeyen Aykut Eren Dinç, kendisine her türle engel çıkarılmasına rağmen Bulgaristan’da yine zirve yaptı, hem de kırık koluyla !.. Türkiye’nin önek genci, Atatürk yolundan şaşmayan asker çocuğu Aykut Eren Dinç, zaferden zafere koşuyor. Önceki gün Bulgaristan Denkova’daki şampiyonada mili takımı temsil eden Aykut, kırık koluna rağmen harika bir seri yaparak zirveye çıktı. Şampiyon Aykut Eren inç, devletten antrenör verilmemesine rağmen tek başına çalışıp, zafere koşarken, Ay Yıldızını ve asker selamını kürsüde göstererek, alkış aldı. Kocaeli Gençlik ve spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer’in sahip çıkmadığı Dinç, yanıtını sahada verdi.