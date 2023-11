CHP'li Yıldızlı Kocaeli'deki hastaneleri sordu!

Komisyonda söz alan Yıldızlı, Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşanan sorunları, Çayırova ve Gölcük Devlet Hastanelerinin son durumları ile geçtiğimiz aylarda yapılacağı açıklanan Kartepe Devlet Hastanesi hakkında Kocaeli halkının sorularını Sağlık Bakanı Koca’ya iletti.

Kocaeli Şehir Hastanesinin açıldığı günden bu yana sorunlarının bitmediğini ifade eden Yıldızlı, hemşire ve destek hizmet personeli sorunları devam ettiği hastanede, bir de elektrik altyapısı kaynaklı ameliyat ve hastalarda oluşan yanık şikayetlerinin var olduğunu gündeme getirdi. Şehir Hastanesinde ameliyat yapılamadığının altını önemle çizen Yıldızlı, bu sorunun acil çözümü hakkında Kocaeli halkının acil beklentisi olduğunu belirtti.

2014 yılında halka vaat olarak verilen Çayırova Devlet Hastanesinin henüz temelinin dahi atılmadığını Fahrettin Koca’ya ileten Yıldızlı, hastane tabelasının her seçim döneminde farklı yerlere taşındığını, şu an tabelanın olduğu yerde su birikintisinden başka bir şey bulunmadığını ifade ederek Çayırova halkının sağlık hizmeti ihtiyacının seçim malzemesi yapılmaması ve bir an evvel verilen sözlerin tutulması gerektiğinin altını çizdi.Gölcük Yeni Devlet Hastanesinin de teslim süresi geçmesine rağmen hizmete başlamadığını ifade eden Yıldızlı, şayet Kartepe Devlet Hastanesi de tıpkı diğerleri gibi sadece tabeladan ibaret olacak ise halkın kandırılmaması gerektiğini vurguladı.Plan ve Bütçe Komisyonundaki tüm çalışmalara katılmaya devam edeceğini açıklayan Yıldızlı, halkımızın bize verdiği sorumluluk ile denetleme yükümlülüğümüzü yerine getirmeye devam edeceğiz dedi.