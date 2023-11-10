Nurhan Ör olayında detaylar...

Hereke’de bulunan Han Halı firmasının sahiplerinden olan Nurhan Ör, bir arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. 3 gün önce kaybolan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Ör’ün bulunması için emniyet birimleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ailesi; Nurhan Ör’ün fidye amacı ile kaçırılmış olabileceği şüphesini yetkililere bildirmesi sonrasında araştırmanın derinleştirildiği bildirildi.

SON OLARAK ÇOCUKLUK ARKADAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyeti tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Nurhan Ör’ün öldürüldüğü ortaya çıktı. Son olarak çocukluk arkadaşı olan I.E. isimli bir şahısla İstanbul’da görüştüğü ve sonrasında ise Ör’ün ortadan kaybolduğu öğrenildi. Sonrasında ise Nurhan Ör’ün aracı da Gebze’de ağaçlık bir alanda, cep telefonu da bir kamyonun kasasında bulundu.

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN ANLAŞMA YAPTI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında Nurhan Ör’ü öldürdüğü şüphesi ile I.E. gözaltına alındı. Şüpheli emniyette yapılan sorgusu sırasında cinayeti itiraf etti. Edinilen bilgilere göre Nurhan Ör’ün çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen I.E. isimli şahsın Ör’ü davet ettiği İstanbul’da öldürdüğü, ardından cesedi yok etmesi için başka birileri ile anlaştığını dile getirdiğini söylediği öğrenildi.

CESEDİ ASİTLE YOK ETMİŞLER!

Şüphelinin itiraflarının ardından polis tarafından 5 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca soruşturma kapsamında ise cinayeti işleyen şahsın yakınlarının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Öte yandan öldürülmesinin ardından Nurhan Ör’ün cesedinin parçalara ayrıldığı, sonrasında ise Kartepe’deki bir ormanlık alanda yok edildiği kaydedildi. Cesedin yok edilirken asit kullanıldığı da iddialar arasında.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VERİLMİŞ!

Cesedi asit kullanılarak yok edildiği ileri sürülen Nurhan Ör için işi üstlenen söz konusu şahıslara yüklü miktarda para verildiği de iddialar arasında. Olayı gerçekleştirdiği belirtilen şahısların emniyetteki sorguları devam ediyor. Nurhan Ör'ün cesedine dair kalıntılar bulunduğu ve incelenmek için İstanbul'a götürüldüğü de iddialar arasında.

NURHAN ÖR

I.E.