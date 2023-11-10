Belediye personeline eğitim

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi çerçevesinde belediye personelinin farkındalığını artırmak, yetkinliklerini geliştirerek, kurumsal planı işleyişe uygun bir program oluşturmak amacıyla hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Belediye meclis salonunda Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, Detakey Bilişim Proje Yöneticisi Hakan Şahin, kanunla ilgili bilgiler aktardı. Şahin, eğitimde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel unsurlar, kişisel verileri işleme şartları, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, suç ve kabahatler konularında bilgi verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.