10 Kas 2023 - 14:39- Gündem

Belediye personeline eğitim

Körfez Belediyesi personeline Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde eğitim verildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Belediye personeline eğitim mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi çerçevesinde belediye personelinin farkındalığını artırmak, yetkinliklerini geliştirerek, kurumsal planı işleyişe uygun bir program oluşturmak amacıyla hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Belediye meclis salonunda Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, Detakey Bilişim Proje Yöneticisi Hakan Şahin, kanunla ilgili bilgiler aktardı. Şahin, eğitimde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel unsurlar, kişisel verileri işleme şartları, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, suç ve kabahatler konularında bilgi verdi.
# Körfez Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, eğitim

10 Kas 2023 - 14:39 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.818.154 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL