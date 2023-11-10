Sayıştay ücretsiz ulaşım nedeniyle İmamoğlu ve meclis üyelerinin savunmasını istedi

İBB’nin 2022 yılı bütçesini denetimi sırasında Sayıştay; milli ve dini bayramlarda, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, okulların açıldığı gün toplu taşımanın ücretsiz yapılmasının toplam 161.5 milyon kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tüm partilerin meclis üyelerinden savunma istedi.

İMAMOĞLU VE ÜYELER SORUMLU TUTULDU

Sayıştay Başkanlığı, geçtiğimiz ağustos ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Meclisi'nin AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP'li meclis üyelerine dikkat çeken üç ayrı tebligat gönderdi. Tebligatlarda, 2022 yılı İBB bütçesi incelemesi sonucunda ücretsiz toplu taşıma ile ilgili meclis kararında imzası bulunan meclis üyesi, kararı onaylayan İBB Başkanı, ödeme emri evrakında imzası bulunan harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri tek tek sorumlu tutuldu.

TOPLAM 161.5 MİLYON TL ZARAR İDDİASI

2022 yılında 1 Ocak yılbaşı tatili, milli bayramlar ve okulların açıldığı 12 Eylül günü vatandaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanması nedeniyle 126 milyon 535 bin 655 TL, 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ve 29 Mayıs İstanbul'un fethi nedeniyle ücretsiz ulaşımın 34 milyon 781 bin TL, İBB Meclis üyeleri ve muhtarların toplu taşımayı ücretsiz kullanması nedeniyle de 194 bin 464 TL kamu zararına neden olunduğu savunuldu. İBB Başkanı İmamoğlu ve meclis üyelerine toplam 161 milyon 511 bin TL tutarında kamu zararına yol açtıkları bildirilerek savunmaları istendi.

CHP’Lİ ÜYELER: ÖDEMELER MEVZUATA UYGUN

CHP'li İBB meclis üyeleri geçtiğimiz eylül ayında savunmalarını Sayıştay Başkanlığı'na gönderdi. Savunmalarda, kamu zararı olarak nitelendirilen toplu taşıma araçlarını kullanan ücretsiz yolcular için İBB tarafından yapılan ödemelerin mevzuata uygun olduğu belirtildi.

Ayrıca mevzuata göre kamu zararının mal ve hizmet alımı nedeniyle yapılan ödemeler sonucu oluşabileceğine dikkat çekildi. Meclis üyeleri savunmalarında ilgili meclis kararları ile herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmadığı, tüm vatandaşlar için yüzde 100 indirim uygulandığını kaydetti.

Sayıştay, savunmaları kabul ederse sorumlu tuttuğu kişileri sorgudan çıkaracak ve dosya kapanacak. Ya da savunmaları reddederek İBB Başkanı İmamoğlu, meclis üyeleri ve diğer yetkililere zimmet çıkararak 161.5 milyon liralık kamu zararının tahsili yoluna gidecek.

Kaynak: SÖZCÜ