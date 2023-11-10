10 Kas 2023 - 15:00- Gündem

Mavi Bayrak sorumluları eğitimi sona erdi

Dört gün boyunca Kocaeli’de eğitime katılan Mavi Bayrak sorumluları, sertifikalarını aldı  

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Mavi Bayrak sorumluları eğitimi sona erdi mask
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Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen 15. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Programı tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 4 gün süren eğitimler boyunca çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum temsilcileri fikir alışverişinde bulundu. Programa yurtdışından Uluslararası Mavi Bayrak Direktörü, İspanya Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ve Yunanistan Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ile Türkiye’de Mavi Bayrak Programını destekleyen kurumların başında gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri katılım sağladı.

ÖRNEK UYGULAMALAR ELE ALINDI

15. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Programı’nın son gününde de konuşmacılar yerel mavi bayrak sorumlularının görev ve sorumluluklarını ele aldı. TÜRÇEV tarafından yapılan sunumun ardında örnek uygulamalar paylaşıldı. TÜRÇEV tarafından yapılan anket çalışmasının ardından katılımcılara sertifikaları verilerek eğitim programı sona erdi.

 

# türkiye, eğitim, sağlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

10 Kas 2023 - 15:00 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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