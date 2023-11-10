Mavi Bayrak sorumluları eğitimi sona erdi

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen 15. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Programı tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 4 gün süren eğitimler boyunca çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum temsilcileri fikir alışverişinde bulundu. Programa yurtdışından Uluslararası Mavi Bayrak Direktörü, İspanya Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ve Yunanistan Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ile Türkiye’de Mavi Bayrak Programını destekleyen kurumların başında gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri katılım sağladı.
ÖRNEK UYGULAMALAR ELE ALINDI
15. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Programı’nın son gününde de konuşmacılar yerel mavi bayrak sorumlularının görev ve sorumluluklarını ele aldı. TÜRÇEV tarafından yapılan sunumun ardında örnek uygulamalar paylaşıldı. TÜRÇEV tarafından yapılan anket çalışmasının ardından katılımcılara sertifikaları verilerek eğitim programı sona erdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.