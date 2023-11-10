GTÜ’de Anma Töreni

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, akademisyen, öğrenci ve idari personelin katılımıyla duygu yüklü bir törenle gerçekleştirildi.GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan anma törenine, GTÜ yönetimi, akademisyenler, öğrenciler, idari personel ve GTÜ kampüsünde hizmet veren Minik Çınar Anaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Atatürk'ü kaybettiğimiz saat 09:05'te sirenin çalınmasıyla birlikte saygı duruşu gerçekleştirildi ve ardından İstiklal Marşı okundu.GTÜ İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Demirkol, “Demokrasi ve Atatürk” konulu bir anma konuşması gerçekleştirdi. Tören, öğrencilerimizin hazırladığı ve tüm katılımcıların ortak edildiği bir koreografi çalışmasıyla son buldu.