CHP İzmit, vatandaşları Atatürk'le buluşturdu

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe örgütü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü anlam içinde geçirdi. İlçe örgütü, Atatürk'ün yaşamına ve devrimlerine olan saygısını vatandaşlarla paylaşmak adına etkileyici bir etkinlik düzenledi.İzmit yürüyüş yolunda toplanan CHP İzmit İlçe örgütü üyeleri ve vatandaşlar burada, dev bir ekranda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitler ve unutulmaz anları izletildi. Atatürk'ün büyük önderliğini vurgulayan görüntüler, katılımcılar arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.Etkinliğe katılan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan yaptığı açıklamada, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım. Bu özel günde, büyük önderimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun ilkeleriyle, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikle, Atatürk'ün mirasını yaşatmaya ve genç nesillere aktarmaya gayret gösteriyoruz" dedi.Etkinlik, katılımcıların duygusal anlar yaşadığı bir anma töreniyle son buldu.