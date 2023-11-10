TMO deposunda 67 milyonluk soygun

Konya'nın Çumra ilçesinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) kiraladığı geçici bir depodan 7 bin 500 ton hububat çalındı. Zararın 67 milyon TL olduğu öğrenildi. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma sürerken İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya cevaplaması üzere soru önergesi verdi.

Türkiye’nin farklı noktalarından dolandırıcılık ve kara para aklama haberleri gelmeye devam ederken bir vurgun haberi de Konya’nın Çumra ilçesinden geldi. Çumra’da Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) kiraladığı geçici depodaki 7 bin 500 ton hububat ortadan yok oldu. 20 bin tonluk depoya mısıra yer ayırmak için giden ekip, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Buhar olan ürünün değerinin 67 milyon lira olduğu belirtildi.

300 KAMYON HUBUBAT YOK

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Çalınan hububatın 300 kamyona sığabileceği belirtildi. İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması talebiyle soru önergesi verdi.

Karaman soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

– Konya’nın Çumra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin geçici deposu olarak kullanılmak amacıyla kiralamış olduğu depodan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştır. Oluşan zararın yaklaşık 67 milyon Türk lirası olduğu, böyle büyük bir hırsızlığın en az 300 kamyonla yapılabileceği bilinmektedir. Bu kadar büyük bir hırsızlığı kimsenin görmemiş olması akıllarda ciddi soru işaretleri bırakmakta, organize bir hırsızlık olması ihtimalini güçlendirmektedir.

BAKAN YUMAKLI’YA YEDİ SORU

Karaman, Yumaklı'ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Çumra’da TMO’nun geçici deposundaki kayıp hububat miktarı, cinsi ve güncel toplam fiyatı ne kadardır?

2- Bu doğrultuda oluşan kamu zararı ne kadardır?

3- TMO depolarında hangi sıklıkla envanter kontrol çalışması yapmaktadır?

4- TMO’nun geçici deposunda güvenliği sağlamak amacıyla bekçi ve güvenlik kamerası sistemi bulunmakta mıdır?

5- İçerisine 20 bin ton hububat alan bir depo için gerekli güvenlik önlemleri neden alınmamıştır?

6- Hırsızlık olayıyla ilgili Bakanlığınız bir soruşturma başlatmış mıdır?

7- Bakanlığınız hırsızlık olayında ihmal veya görevi kötüye kullanma durumu tespit etmiş midir?

Kaynak: SÖZCÜ