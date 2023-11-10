Gebze’nin Turnuvası’na yakışır gala

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğini yaptığı gala gecesine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrman Aslantaş, STS Yönetim Kurulu Başkanı Murat Köksal, KASKF Başkanı Murat Aydın, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Dernek Başkanı Alper Demir, KAİSİAD Başkanı Şamil Yalçın, GEBZESİAD Başkanı Muhammed Cihad Demirtaş, Diliseklesispor Başkanı Sinan Yaşar, Gebze Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Oğuz, Gazeteciler Federasyon Başkanı Levent Altun, Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Dursun Ali Arslan, Sedat Çelik, Mehmet Dinç, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Recep Karakoç, Martek Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürkan, Hedef Tv Yönetim Kuirulu Başkanı Nihat Yıldırım, Çayırova Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Aydın Turan, Gebze Birlikspor Başkanı Şener Yılmaz, STK Yöneticileri ve çok sayıda spor sever katıldı.

GEBZE’Yİ BİRLEŞTİREN TURNUVA

Turnuva Organizasyon Komitesi Başkanı Caner Pesen, 31 yıldır devam eden turnuvanın, bölgede ki önemli kurum ve kuruluşlarla, sporcuları bir araya getirdiğini ifade ederek, katılımcılara, destek veren ve turnuvada mücadele eden sporculara teşekkür etti. ASKF Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aydın, basın turnuvasının bölgeye ve Kocaeli sporuna sunduğu katkıya vurgu yaparak, böylesi organizasyonların, istikrarlı bir şekilde yapılamadığını vurgu yaparak, 30 yılı aşkındır bu organizasyonu yapan Zafer ve Caner Pesen kardeşleri tebrik ederek, bu özel organizasyona katılan ve destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti. Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş da, Ticaret Odası olarak, bölge adına yapılan her olumlu etkinliğin destekçisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, bu turnuvanın da öyle bir etkinlik olduğunun altını çizdi. Turnuvada ikinci olan Çayırova Belediyespor kupasını alan başkan Bünyamin Çiftçi’de, bu organizasyonun içinde bulunmuş olmaktan ve elde edilen başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, takım oyuncularını tebrik etti.

EV SAHİBİ BÜYÜKGÖZ

Gebze’yi tüm komşu ilçeler ve kurumlarla buluşturan Basın Turnuvası’nın gala gecesine Barış Sosyal Tesisleri açan ve gecenin ev sahipliğini yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm misafirleri tek tek selamlayarak, katılımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Büyükgöz, “sporun kaynaştıran ve birleştiren özelliklerinin ortaya çıkması memnuniyet verici. Biz sporun her alınana destek veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Karmaşa, gerilim değil, sporun doğasında olan güzel şeyleri görmek bizi mutlu ediyor. Basın Turnuvası bizim de önemsediğimiz, içerisinde bulunmaktan memnuniyet duyduğumuz bir organizasyon, tüm katılımcı ekipleri kutluyorum. Başarılı olan takımlarımıza tebrik ediyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

KÖKSAL ALMANYA’DAN GELDİ

31. Basın Turnuvası’nın ana sponsoru olan STS Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Köksal, daha önce belirlenmiş bir iş toplantısı için Almanya’da bulunuyordu. Almanya seyahatını bir gün erkene alan Köksal, saat 18:30’da Sabiha Gökçen Havaalanı’na inerken, geceye son anda katılabildi. Köksal, katılımları ve desteklerinden dolayı tüm misafirlere şükranlarını sunarken, STS’nin spora katkı sunan ve hizmet eden bir kurum olduğunu, bunun önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini söyledi.

KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Turnuva da faal futbolcuların forma giydiği katılım serbest kategorisinde Oğuz Şerifalioğlu’nun takımı şampiyon olurken, kurumsal turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Kurumsal kategoride Çayırova Belediyesi, serbest katılımda Gebze MHP ikincilik kupası aldı. Turnuvanın ikincileri kupalarının yanı sıra 10’ar bin liralık hediye çeki, şampiyonlar da 20’şer bin liralık hediye çeki aldılar. Dilovası Belediyesi ile Gebze Ordulular Derneği centilmenlik kupasının sahibi olurken, Adnan Demirok ve Ahmet Uysal en centilmen sporcu ödülünü aldılar. Turnuvanın kurumsal kategorisinde Onur Durak, serbest kategoride Doğan Şirin en başarılı sporcular oldular. Turnuvaya katkılarından dolayı, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Martek Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, KASKF Başkanı Murat Aydın, Hedef Tv Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Yıldırım, Aker OSGB Başkanı Eren Ertuğrul Işık, Tertip Kurulu Başkanı Av. İsmail Korkmaz, GTO Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu 31. Yıl anısına plaket aldılar.