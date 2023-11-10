MHP eski İl Başkan Yardımcısı iki kadına kurşun yağdırdı

MHP İl Başkan Yardımcılığı yakın bir zamanda düşürülen G.K. Kartepe Emekevler Mahallesi’nde bir iş yerinde iki kadınla tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrası silahını çeken G.K. kadınlara kurşun yağdırdı. Çeşitli yerlerinden vurulan iki kadın kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların haber vermesi sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilemeyen yaralı kadınlar hastaneye sevk edildi. Yaralı kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken zanlı G.K. polis tarafından gözaltına alındı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.