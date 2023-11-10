10 Kas 2023 - 15:43- Asayiş G: 10 Kas 2023 - 15:51

MHP eski İl Başkan Yardımcısı iki kadına kurşun yağdırdı

MHP Kocaeli eski İl Başkan Yardımcısı G.K. bir iş yerinde tartıştığı iki kadına kurşun yağdırdı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
MHP eski İl Başkan Yardımcısı iki kadına kurşun yağdırdı mask
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MHP İl Başkan Yardımcılığı yakın bir zamanda düşürülen G.K. Kartepe Emekevler Mahallesi’nde bir iş yerinde iki kadınla tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrası silahını çeken G.K. kadınlara kurşun yağdırdı. Çeşitli yerlerinden vurulan iki kadın kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların haber vermesi sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilemeyen yaralı kadınlar hastaneye sevk edildi. Yaralı kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken zanlı G.K. polis tarafından gözaltına alındı.
# MHP, sağlık, Kartepe

10 Kas 2023 - 15:43 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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