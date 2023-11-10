CHP İzmit Yargıtay kararına karşı basın açıklaması yapacak!

CHP İzmit İlçe Örgütü Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına dair basın açıklaması gerçekleştirecek. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine verdiği hak ihlali kararı üzerine, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin önceki gün aldığı “karara uymama” ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklindeki kararı açıkça bir Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü, Genel Başkanımızın’da söylediği üzere bu bir darbe girişimidir.İktidarın, hoşuna gitmeyen her fikrin sahibini terör örgütü üyesi ilan etmesi keyfiliğinden bu kez devletin teminatı olan Anayasa Mahkemesi üyeleri nasibini almıştır.

TÜM HALK DAVETLİ

Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'ni âdeta terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisini hizaya getirmeye çalışan, bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararının; hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olması gereken bir hukuk devletinde derin yaralar açtığı kuşkusuzdur.Tüm yargı teammüllerini ve Anayasamızın açık hükmünü ihlal eden bu hukuk garabeti karara imza atan Yargıtay üyeleri derhal görevden el çekmeye davet edilmeli ve haklarında haklarında ceza soruşturması başlatılmalıdır.Artık tuz kokmuştur ve Türkiye'de hiçbir ferdin ya da Anayasal kurumun hukuki güvencesi kalmamıştır.Bu bağlamda Genel Başkanımız Sn. Özel'in çağrısıyla başlayan ve muhalefet partilerinin de destek verdiği, hali hazırda mecliste devam eden adalet nöbetini önemsiyoruz.Türkiye Barolar Birliği'nin tüm barolara çağrısıyla Yargıtay'ı adalete davet buluşmasını önemsiyoruz.Bizler de CHP İzmit İlçe Örgütü olarak; Anayasayı ve millet iradesini hiçe sayan bu hukuk garabetinden dönülmesi için direneceğimizi ve tüm örgütümüzle birlikte bu sivil yargı darbesine karşı tavır sergileyen tüm kurum ve kuruluşlara omuz vereceğimizi ilan ediyoruz.Yarın 11.11.2023 Cumartesi günü saat 12.30’da İnsan Hakları Parkında, geniş katılımla yapacağımız basın açıklamasına tüm İzmit’li hemşerilerimiz davetlidir. "