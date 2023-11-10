CHP İzmit Yargıtay kararına karşı basın açıklaması yapacak!

CHP İzmit İlçe Örgütü Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına dair basın açıklaması gerçekleştirecek. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine verdiği hak ihlali kararı üzerine, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin önceki gün aldığı “karara uymama” ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklindeki kararı açıkça bir Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü, Genel Başkanımızın’da söylediği üzere bu bir darbe girişimidir.İktidarın, hoşuna gitmeyen her fikrin sahibini terör örgütü üyesi ilan etmesi keyfiliğinden bu kez devletin teminatı olan Anayasa Mahkemesi üyeleri nasibini almıştır.
TÜM HALK DAVETLİ
Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'ni âdeta terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisini hizaya getirmeye çalışan, bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararının; hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olması gereken bir hukuk devletinde derin yaralar açtığı kuşkusuzdur.Tüm yargı teammüllerini ve Anayasamızın açık hükmünü ihlal eden bu hukuk garabeti karara imza atan Yargıtay üyeleri derhal görevden el çekmeye davet edilmeli ve haklarında haklarında ceza soruşturması başlatılmalıdır.Artık tuz kokmuştur ve Türkiye'de hiçbir ferdin ya da Anayasal kurumun hukuki güvencesi kalmamıştır.Bu bağlamda Genel Başkanımız Sn. Özel'in çağrısıyla başlayan ve muhalefet partilerinin de destek verdiği, hali hazırda mecliste devam eden adalet nöbetini önemsiyoruz.Türkiye Barolar Birliği'nin tüm barolara çağrısıyla Yargıtay'ı adalete davet buluşmasını önemsiyoruz.Bizler de CHP İzmit İlçe Örgütü olarak; Anayasayı ve millet iradesini hiçe sayan bu hukuk garabetinden dönülmesi için direneceğimizi ve tüm örgütümüzle birlikte bu sivil yargı darbesine karşı tavır sergileyen tüm kurum ve kuruluşlara omuz vereceğimizi ilan ediyoruz.Yarın 11.11.2023 Cumartesi günü saat 12.30’da İnsan Hakları Parkında, geniş katılımla yapacağımız basın açıklamasına tüm İzmit’li hemşerilerimiz davetlidir. "
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.