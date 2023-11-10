Çorumspor'a Kocaelispor maçı öncesi rekor ceza

PFDK'nın beklenen kararları açıklandı: "7- AHLATCI ÇORUM FK’nın, 04.11.2023 tarihinde oynanan AHLATÇI ÇORUM FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK’nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 62.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK’nın, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK idarecisi ÖZGÜR YILDIRIM’ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK idarecisi ÖZGÜR YILDIRIM’ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK görevlisi MUHAMMET FETTAHOĞLU’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK antrenörü CAN GÜÇER’in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK antrenörü CAN GÜÇER’in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK görevlisi CEYLAN BAĞIÇ’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK görevlisi SÜMEYYE ÇILGIN’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK görevlisi HAMİT DOĞAN’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK görevlisi SELAMİ ÇAĞLAR’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK görevlisi ÜZEYİR EKER’in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK görevlisi KEMAL BATUHAN ÇAM’ın, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK görevlisi KEMAL BATUHAN ÇAM’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK görevlisi ÖZKAN KANBUR’un, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,"