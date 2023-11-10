DAHA FAZLA D VİTAMİNİ DAHA AZ KANSER RİSKİ!

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Creighton Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmanın sonuçları D vitamini düzeyi yüksek olduğunda kanser riskinin azaldığına dikkat çekiyor. Tabii ki D vitamini tek başına kurtarıcı olamaz. Siz bir taraftan yanlış besleniyor, kanser hücrelerini şekerle besliyorsanız, sağlıksız yaşıyorsanız tabii ki D vitamini sizi kurtaramaz. Olsa olsa sizin gibiler arasında riskinizi biraz düşürebilir.

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Bugün “ideal D vitamini düzeyi ne olmalı?” diye 10 doktora soracak olsanız 10 farklı cevap alırsınız. Kimisi 20 bile iyi derken, kimisinin 50-70, kimisinin 70-100 aralığını, kimisinin de 100 ve üstünü önerdiğini görürüz. Maalesef doktorların kafasının bu konuda tam net olmaması ve insanları korkutması sonucunda olan bizlere oluyor.

Biz 10 yılı aşkın süredir D vitamini düzeyimizi eski doktorumuzun önerisiyle 100 ng/ml civarında tutuyoruz. Tabii ki K2 vitamini de düzenli alıyoruz. Biz D vitamininin pek çok yararını gördük.

İlgili çalışmayı Nurçin Çağlar sizler için çevirdi:

Creighton Üniversitesi'nin yeni yaptığı bir çalışmanın sonuçları D vitamini düzeyi yüksek olduğunda kanser riskinin azaldığına dikkat çekiyor. Kalsiyum destekleri yanında D3 vitamini verilen kadınların kanser risklerinde % 30 azalma olmuş. Görünen o ki kanser riskini anlamlı ölçüde azaltmak için mevcut tavsiye edilen miktarlardan daha yüksek düzeyde D vitaminine ihtiyaç var. Araştırmacıların lideri Creighton Üniversitesi Tıp Profesörlerinden Joan Lappe kanda D vitamini düzeyinin yükselmesiyle kanser riskinin azalması arasında bir bağlantı olduğunu belirtiyor.

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Lappe bu çalışmanın sonuçlarının D vitamininin kanserle mücadelede çok önemli bir araç olduğunu gösterdiğini söylüyor. Lappe'ye göre vücutta tüm hücrelerin fonksiyonlarının iyi olabilmesi için D vitaminine ihtiyacı var. Yeterli D vitamini olmadığında normal olarak fonksiyon gören hücreler kötücül hücre haline dönüşebiliyor. Kaliforniya Üniversitesi San Diego'dan bu çalışma grubuna araştırmacı olarak katılan Cedric Garland bu çalışmanın yüzyılın en önemli bilimsel çalışması olduğunu belirtiyor. Açıkça görülüyor ki D vitamininin insan sağlığı, özellikle de kanserin önlenmesindeki hayati rolüne daha çok dikkat çekilecek.

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Ulusal Kanser Enstitüsü bazı epidemiyolojik araştırmaların sonuçlarına göre güney enlemlerde yaşayanlar arasında bazı kanserlerin görülme sıklığının daha düşük olduğunu belirtiyor. Bunun da daha fazla UVB ışınlarına maruz kalarak daha fazla D vitamini sentezledikleri için olabileceğine dikkat çekiliyor. Sonuç olarak daha fazla güneş, daha fazla D vitamini içeren yiyecekler ve D vitamini takviyeleriyle kanser riski azaltılabilir.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz

Kaynak: https://www.emaxhealth.com/11402/more-vitamin-d-may-be-associaded-lower-cancer-risk?fbclid=|wAR1sjaWzquNqxPcn|79f1k8-SApvKvDZ7xG5j7S69rQVyccBvu4HIJOVQ7w