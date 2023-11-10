KARTEPE’DE 10 KASIM TÖRENLERİ

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıldönümünü anma törenlerinde Kartepe protokolü hazır bulundu. Kartepe Kent Meydanı’nda gerçekleşen törenlere Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, muhtarlar, meclis üyeleri, öğrenciler ve Kartepeliler katıldı.

SAYGI DURUŞU

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ardından saat dokuzu beş geçe sirenler eşliğinde saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okundu.

GENİŞ KATILIM

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programına Kartepe Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam edildi. Düzenlenen programa Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Bakır, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, okul müdürleri, birim müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

MUSTAFA KEMAL SESLENSE

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Süleyman Şah İlkokulu Müdürü Murat Bülent Kaplanoğlu günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaptı. İkinci sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri Funda Özkan Kulaksız eşliğinde “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” adlı gösterisi büyük ilgiyle izlendi. Süleyman Şah İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Nisa Buğlem Özkan, “Mustafa Kemal Seslense” aslı şiiri okudu.

BÜYÜK İLGİYLE İZLENDİ

3.sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri Hatice Saka yönetiminde hazırladıkları “Atam” ritim gösterisi, 4.sınıf öğrencilerinin, öğretmenleri Tuba Baransel yönetiminde hazırladıkları pandomim gösterisi, yapay zeka ile Atatürk’ün sesiyle düzenlenmiş Çökertme Türküsü ve 2.sınıf öğrencilerinin öğretmenleri Özge Öztürk yönetiminde hazırladıkları “Nasıl Söylerim Öldüğünü” adlı gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi.

KAYMAKAM ÖZTÜRK ÖDÜLLERİ VERDİ

Program sonunda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü vesilesiyle ilçe genelinde yapılan şiir, resim, kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk tarafından resim dalında birinci olan Eşref Uslu İlkokulu öğrencisi Ceren Çimen, şiir dalında birinci olan İstasyon Orta Okulu öğrencisi Nisa Gül ve kompozisyon dalında birinci olan Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencisi Gizem Pir’e ödüllerini verdi.

BAŞKAN KOCAMAN ÖDÜLLERİ VERDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, resim dalında ilçe ikincisi olan Eşref Uslu İlkokulu öğrencisi Emine Yaren Kılıç’a, şiir dalında ikinci olan Rahmiye Ortaokulu öğrencisi Belinay Çağlar’a ve kompozisyon dalında ikinci olan Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Kahraman’a ödüllerini verdi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, resim dalında ilçe üçüncüsü olan Osmangazi İlkokulu öğrencisi Enes Mert Yıldırım’a, şiir dalında üçüncü olan Hasanpaşa Orta Okulu öğrencisi Zeynep Topal’a ve kompozisyon dalında üçüncü olan Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Özge Avşar’a ödüllerini verdi.