10 Kas 2023 - 17:18- Siyaset

İYİ Parti’de iki ayrılık! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti

İYİ Parti’de Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem partiden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken; Bahadır Erdem, yaptığı açıklamada, tüm illerde ayrı aday ile yerel seçime girme kararını eleştirdi.
İYİ Parti’de iki ayrılık! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti mask

İYİ Parti’de iki önemli isim, partiden istifa ettiğini açıkladı. Partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaparak, partiden istifa ettiğini açıkladı. Durmuş’un istifasının ardından ikinci istifa haberi ise İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem’den geldi. Erdem, istifa metninde tüm illerde ayrı aday ile yerel seçime girme kararını eleştirdi.Erdem, “Bugüne kadar bana destek olan başta İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener olmak üzere, mevkidaşlarıma, GİK üyelerimize, İl Yönetimlerimize ve İYİ Parti’nin İYİ insanlarına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ntv
# İyi Parti, bahadır erdem, durmuş yılmaz, aday

10 Kas 2023 - 17:18 - Siyaset

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Yorumlar

(3)
03

Sürpriz Olmaz - Aklın yolu birdir.Syn Akşener in sağ yelpazede ana muhalefet olacağını sanmakla yanılmışız.Davranış ve sözleriyle yine ülkemizi bataklığa sürükleyen,yargıyı birbirine düşüren,devlet kurumlarına güveni kaybettiren akp iktidarının ekmeğine yağ sürüyor.Genel seçim olsa barajı geçemeyeceğinin farkında olan İYi Partinin birilerine yanaşması sürpriz olmaz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 19:07
02

laik cumhuriyetçi - sen misin seçime ittifaksız gireceğim diyen . millet saf değil kime çalıştığınızı anladı

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 17:58
01

yenidoğan - çorap söküğü gibi gelir mi o zaman sıra akşener de

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 17:54
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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