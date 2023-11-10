İYİ Parti’de iki ayrılık! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti

İYİ Parti’de iki önemli isim, partiden istifa ettiğini açıkladı. Partinin kurucuları arasında yer alan Durmuş Yılmaz, sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaparak, partiden istifa ettiğini açıkladı. Durmuş’un istifasının ardından ikinci istifa haberi ise İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem’den geldi. Erdem, istifa metninde tüm illerde ayrı aday ile yerel seçime girme kararını eleştirdi.Erdem, “Bugüne kadar bana destek olan başta İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener olmak üzere, mevkidaşlarıma, GİK üyelerimize, İl Yönetimlerimize ve İYİ Parti’nin İYİ insanlarına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: ntv
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Sürpriz Olmaz - Aklın yolu birdir.Syn Akşener in sağ yelpazede ana muhalefet olacağını sanmakla yanılmışız.Davranış ve sözleriyle yine ülkemizi bataklığa sürükleyen,yargıyı birbirine düşüren,devlet kurumlarına güveni kaybettiren akp iktidarının ekmeğine yağ sürüyor.Genel seçim olsa barajı geçemeyeceğinin farkında olan İYi Partinin birilerine yanaşması sürpriz olmaz.
laik cumhuriyetçi - sen misin seçime ittifaksız gireceğim diyen . millet saf değil kime çalıştığınızı anladı
yenidoğan - çorap söküğü gibi gelir mi o zaman sıra akşener de
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.