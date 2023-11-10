Emekliye ikramiye ödemeleri yarın başlıyor!

Emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye için ödeme tarihleri belli oldu. Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin TL, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılacak. Ödemeler yarından itibaren yapılacak.

HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN ALACAK?

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:

7,18, 19 olanlar için 11 Kasım.

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım.

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü 14 Kasım.