Emekliye ikramiye ödemeleri yarın başlıyor!

Emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye için ödeme tarihleri belli oldu. Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin TL, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılacak. Ödemeler yarından itibaren yapılacak.
HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN ALACAK?
SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:
7,18, 19 olanlar için 11 Kasım.
20, 21, 22 olanlara 12 Kasım.
23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü 14 Kasım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.