10 Kas 2023 - 17:20- Ekonomi

Emekliye ikramiye ödemeleri yarın başlıyor!

Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.

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Emekliye ikramiye ödemeleri yarın başlıyor! mask

Emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye için ödeme tarihleri belli oldu. Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin TL, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılacak. Ödemeler yarından itibaren yapılacak.

HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN ALACAK?

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:

7,18, 19 olanlar için 11 Kasım.

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım.

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü 14 Kasım.
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10 Kas 2023 - 17:20 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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