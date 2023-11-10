10 Kas 2023 - 17:28- Gündem

İzmit Belediyesi, Çocuk Workshopları ile çocukları ara tatilde yalnız bırakmayacak

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her ara tatilde düzenlenen Çocuk Workshopları bu ara tatilde de çocuklara keyifli anlar yaşatacak

HABER MERKEZİ
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İzmit Belediyesi, Çocuk Workshopları ile çocukları ara tatilde yalnız bırakmayacak mask

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencileri ara tatillerde de yalnız bırakmayarak eğitici ve keyifli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili için de 13-19 Kasım Tarihleri arasında kentin birçok noktasında Çocuk Workshopları düzenlenecek. Saat 12.00’de düzenlenecek olan workshoplar ilkokul grubunu, saat 15.00’te düzenlenecek olan workshoplar ortaokul grubunu ağırlayacak. 

ETKİNLİK TAKVİMİ


13.11.2023 
SERAMİK ATÖLYESİ VE MOZAİK ATÖLYESİ
KADIN GİRİŞİMCİLER MERKEZİ(İZGİM)


14.11.2023 
MUM ATÖLYESİ VE MAKROME ATÖLYESİ
KURUÇEŞME YAŞAM MERKEZİ


15.11.2023 
MAKROME ATÖLYESİ VE MOZAİK ATÖLYESİ
BELSA PLAZA A BLOK ÖNÜ


16.11.2023 
MOZAİK ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ
ZÜBEYDE HANIM KONAĞI KADIN YAŞAM MERKEZİ


17.11.2023 
KEÇE ATÖLYESİ VE TAKI ATÖLYESİ 
AKPINAR GENÇLİK MERKEZİ


18.11.2023 
TAKI ATÖLYESİ VE TOKAT BASKI ATÖLYESİ
41 BURDA AVM


19.11.2023 
KEÇE ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ
ARASTA PARK AVM

# eğitim, İzmit belediyesi

10 Kas 2023 - 17:28 - Gündem

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