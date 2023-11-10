İzmit Belediyesi, Çocuk Workshopları ile çocukları ara tatilde yalnız bırakmayacak

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencileri ara tatillerde de yalnız bırakmayarak eğitici ve keyifli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili için de 13-19 Kasım Tarihleri arasında kentin birçok noktasında Çocuk Workshopları düzenlenecek. Saat 12.00’de düzenlenecek olan workshoplar ilkokul grubunu, saat 15.00’te düzenlenecek olan workshoplar ortaokul grubunu ağırlayacak.
ETKİNLİK TAKVİMİ
13.11.2023
SERAMİK ATÖLYESİ VE MOZAİK ATÖLYESİ
KADIN GİRİŞİMCİLER MERKEZİ(İZGİM)
14.11.2023
MUM ATÖLYESİ VE MAKROME ATÖLYESİ
KURUÇEŞME YAŞAM MERKEZİ
15.11.2023
MAKROME ATÖLYESİ VE MOZAİK ATÖLYESİ
BELSA PLAZA A BLOK ÖNÜ
16.11.2023
MOZAİK ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ
ZÜBEYDE HANIM KONAĞI KADIN YAŞAM MERKEZİ
17.11.2023
KEÇE ATÖLYESİ VE TAKI ATÖLYESİ
AKPINAR GENÇLİK MERKEZİ
18.11.2023
TAKI ATÖLYESİ VE TOKAT BASKI ATÖLYESİ
41 BURDA AVM
19.11.2023
KEÇE ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ
ARASTA PARK AVM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.