İzmit Belediyesi, Çocuk Workshopları ile çocukları ara tatilde yalnız bırakmayacak

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencileri ara tatillerde de yalnız bırakmayarak eğitici ve keyifli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili için de 13-19 Kasım Tarihleri arasında kentin birçok noktasında Çocuk Workshopları düzenlenecek. Saat 12.00’de düzenlenecek olan workshoplar ilkokul grubunu, saat 15.00’te düzenlenecek olan workshoplar ortaokul grubunu ağırlayacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ



13.11.2023

SERAMİK ATÖLYESİ VE MOZAİK ATÖLYESİ

KADIN GİRİŞİMCİLER MERKEZİ(İZGİM)



14.11.2023

MUM ATÖLYESİ VE MAKROME ATÖLYESİ

KURUÇEŞME YAŞAM MERKEZİ



15.11.2023

MAKROME ATÖLYESİ VE MOZAİK ATÖLYESİ

BELSA PLAZA A BLOK ÖNÜ



16.11.2023

MOZAİK ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ

ZÜBEYDE HANIM KONAĞI KADIN YAŞAM MERKEZİ



17.11.2023

KEÇE ATÖLYESİ VE TAKI ATÖLYESİ

AKPINAR GENÇLİK MERKEZİ



18.11.2023

TAKI ATÖLYESİ VE TOKAT BASKI ATÖLYESİ

41 BURDA AVM



19.11.2023

KEÇE ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ

ARASTA PARK AVM