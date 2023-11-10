10 Kas 2023 - 17:48- Asayiş

Kılıç ailesinin acı günü

İzmit'te ikamet eden 3 çocuk annesi Nuran Kılıç(79) hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kılıç ailesinin acı günü mask

İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesinde ikamet eden Seka emeklisi Fuat Kılıç’ın eşi, 3 çocuk annesi Nuran Kılıç 79 yaşında organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Ketenciler Camiinden alınarak Ketenciler Mezarlığında toprağa verildi.

10 Kas 2023 - 17:48 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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