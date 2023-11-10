İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesinde ikamet eden Seka emeklisi Fuat Kılıç’ın eşi, 3 çocuk annesi Nuran Kılıç 79 yaşında organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Ketenciler Camiinden alınarak Ketenciler Mezarlığında toprağa verildi.
10 Kas 2023 - 17:48- Asayiş
Kılıç ailesinin acı günü
İzmit'te ikamet eden 3 çocuk annesi Nuran Kılıç(79) hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.