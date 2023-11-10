10 Kas 2023 - 18:23- Ekonomi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kocaeli'de arsa satıyor!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 44 ilde 622 muhtelif arsayı, KDV’den muaf olarak satışa çıkardı. Söz konusu arsalar, 21-23 Kasım tarihleri arasında açık arttırmayla satılacak.

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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kocaeli'de arsa satıyor! mask

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde 622 muhtelif arsayı satacağını açıkladı. İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin illerinde, farklı metrekarelerdeki iş ve konut alanları için uygun arsalar, 21-23 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan açık artırma ile satılacak. 

ARSALAR KDV'DEN MUAF OLACAK!

Söz konusu arsalar, KDV’den muaf olarak satışı yapılacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda, tutarın yüzde 25’i peşin olacak. Kalan tutara ise 24 ay vade yapılacak. Peşin ödeme ile arsa satın almak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Açık arttırma, belirtilen tarihlerde,  TOKİ  İstanbul İl Hizmet Binası Konferans Salonu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu Ankara’da düzenlenecek. Online katılımın da sağlandığı müzayedeye internet üzerinden de teklif verilebilecek.
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10 Kas 2023 - 18:23 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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