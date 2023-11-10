10 Kas 2023 - 18:42- Siyaset G: 10 Kas 2023 - 20:03

MHP'de yerel seçim aday başvuru takvimi netleşti

MHP, yerel seçim için aday başvurularını 13 Kasım-15 Aralık tarihlerinde alacak.

Anadolu Ajansı
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MHP'de yerel seçim aday başvuru takvimi netleşti mask

Alınan bilgiye göre MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık kapsamında "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla başlattığı bölgesel istişare toplantılarına devam ederken bir yandan da seçim takvimine ilişkin çalışma yürütüyor.

MHP'de seçim takviminin nasıl işleyeceğine ilişkin genelge, teşkilatlara gönderildi.

Partinin seçim takvimine göre, belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları, 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacak.

Belediye başkan aday adaylarının bizzat genel merkezden yapacağı başvurular için son tarih, 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi.

Belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatına başvuru yapılabilecek.
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10 Kas 2023 - 18:42 - Siyaset

Muhabir  Anadolu Ajansı

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