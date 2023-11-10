10 Kas 2023 - 18:51- Spor G: 10 Kas 2023 - 19:05

Kocaelispor'dan Ümit Milli takımına seçilen futbolcusuna tebrik mesajı!

Kocaelispor'da genç stoper Emir Ortakaya, gösterdiği performans ile göz doldurarak Ümit Milli takımının aday kadrosuna davet edildi. Kocaelispor X resmi hesabından yaptığı paylaşımla tebrik mesajı yayınladı.

10 Kas 2023 - 18:51 - Spor

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