Kocaelispor'dan Ümit Milli takımına seçilen futbolcusuna tebrik mesajı!

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Kocaelispor'dan yapılan paylaşım işte şöyle:

"Ümit Millî Takımımızın 17 Kasım Cuma günü özel maçta İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Alanya'da Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen futbolcumuz Emir Ortakaya’yı tebrik ediyoruz."