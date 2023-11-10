Başkan Kılıç, "Yine Yeniden Refah bayrağını dikeceğiz"

Ziyaret sonunda yaptıkları çalışmalar hakkında kısaca bilgiler veren Başkan Kılıç ; "Milletimizin sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da yanında olduğumuzu gösterebilmek adına, Yeniden Refah Partisi olarak Yavuz Selim Mahallesinde bulunan değerli esnaflarımızı ziyaret ederek, hem teşekkür ettik hem de sorunlarını dinledik. Gebze Refah her yerde sloganıyla çıktığımız bu yolda sıkılmadık el dokunulmadık yürek muhabbet edilmedik vatandaş olmayacak inşallah. Bunun karşılığında Gebze Belediyesine yine Yeniden Refah Bayrağını dikeceğiz." dedi.

ESNAFA SAHİP ÇIKIN

"Buradan bir kez daha herkese yerel esnafa sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz. Bizim marketimiz, bizim berberimiz, bizim bakkalımız, bizim kasabımız, bizim mobilyacımız, bizim kuaförümüz, bizim dönercimiz, bizim fotoğrafçımız, bizim yerel medyamız, bizim radyomuz, kısacası bizim esnafımız bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Esnafımızdan da Gebzeli hemşerilerimize güler yüzlü ve kaliteli ürünleriyle sahip çıkmalarını istirham ediyorum” dedi.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ali Taştan Ziyaret sonunda yaptığı açıklamada;

"Bugün Gebze Yavuz Selim mahallesinde esnafımızı gezerken gördük ki partimize müthiş bir teveccüh var. Biz bu teveccühe inançla 2024 Yerel Seçimlerine hazırlanacağız. Kocaeli’nin tüm belediyelerine talip olacağız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine talip olacağız. Bütün beldelerine talip olacağız. Milliği görüş belediyeciliğini yeniden başlatmış olacağız. 2024’te yerel seçimler, 2028’de de genel seçimlerde iktidar olacağız. Milletimizin selameti ve refahı için Genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan’ı cumhurbaşkanı yapmak için” şeklinde konuştu.