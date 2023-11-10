10 Kas 2023 - 19:36- Asayiş

Körfezli Yıldıray hayatını kaybetti

Körfez’de 26 yaşındaki Yıldıray Başaran, bağırsak kanserinden dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Körfezli Yıldıray hayatını kaybetti mask

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden henüz bekar olan ve uzun süredir bağırsak kanserinden tedavi gören 26 yaşındaki Yıldıray Başaran, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Başaran’ın cenazesi memleketi Ordu’ya gönderilirken  Gürgentepe Küllük Mahallesi Aile Mezarlığı’na defnedilecek. 
# Kocaeli Üniversitesi

10 Kas 2023 - 19:36 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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