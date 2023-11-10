Körfezli Yıldıray hayatını kaybetti

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden henüz bekar olan ve uzun süredir bağırsak kanserinden tedavi gören 26 yaşındaki Yıldıray Başaran, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Başaran’ın cenazesi memleketi Ordu’ya gönderilirken Gürgentepe Küllük Mahallesi Aile Mezarlığı’na defnedilecek.