Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden henüz bekar olan ve uzun süredir bağırsak kanserinden tedavi gören 26 yaşındaki Yıldıray Başaran, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Başaran’ın cenazesi memleketi Ordu’ya gönderilirken Gürgentepe Küllük Mahallesi Aile Mezarlığı’na defnedilecek.
10 Kas 2023 - 19:36- Asayiş
Körfezli Yıldıray hayatını kaybetti
Körfez’de 26 yaşındaki Yıldıray Başaran, bağırsak kanserinden dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.