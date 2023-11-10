Kandıra'nın Sesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Kocaeli Gazeteler Cemiyeti Denetleme Kurulu Başkanı Ünal Cankut'un kayınpederi Sadettin Çakır (87) çoklu organ yetmez nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Bahariye Kumaş Fabrikası'ndan emekli ve 3 çocuk babası olan Çakır, yaklaşık 19 gündür Gölcük'te bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Çakır'ın cenazesi Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi No:26 daki evinden alındıktan sonra Kandıra Merkez Zafer Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Kandıra Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.
10 Kas 2023 - 20:06- Asayiş Güncelleme: 10 Kas 2023 - 22:31
Başkan Ünal Cankurt'un acı günü
Kandıra'nın Sesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Kocaeli Gazeteler Cemiyeti Denetleme Kurulu Başkanı Ünal Cankut'un kayınpederi Sadettin Çakır (87) çoklu organ yetmez nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.