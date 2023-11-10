Yüksek ateşi düşüren 7 besin

Kış aylarında en yaygın görülen hastalık belirtilerinden biri kuşkusuz yüksek ateş oluyor. Bu mevsimde genellikle soğuk algınlığı ve grip nedeniyle oluşan yüksek ateş, Omicron varyantında da görülen belirtilerden. Hemen hepimizi korkutan yüksek ateş aslında bağışıklık sistemimizin vücudumuzdaki virüs ve bakteri gibi istenmeyen istilacıları ortadan kaldırmak için kullandığı yollardan biri. Ancak ateş fazla yükseldiğinde vücudumuzda titreme, üşüme ve halsizlik gibi sorunlar gelişiyor. Yüksek ateşin düşürülmesinde ilaçların yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemli. Ayrıca bazı besinler içeriklerindeki vitamin, mineral ve proteinler ile vücuttaki iltihabın azalmasına, hücre iyileşmesinin hızlanmasına, virüs ve bakterilerin vücuttan uzaklaştırılmasına destek olarak yüksek ateşin düşmesine de katkı sağlıyorlar!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Hastalık sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve yüksek ateşi düşürmeye katkı sağlayan besinleri tüketmenizin yanı sıra artan vücut ısısından dolayı vücutta su kaybı meydana geldiği için günde kilo başına 35 ml su içtiğinizden de emin olmalısınız” diyor.

İşte yüksek ateşin düşmesine yardım eden besinler

Somon

Somon balığı, hasta olduğunuzda tercih edebileceğiniz en iyi protein kaynaklarında ilk sıralarda yer alıyor. Bunun nedeni ise hem yumuşak yapısından dolayı kolay tüketilebilmesi hem de içerdiği EPA ve DHA gibi omega–3 yağ asitleri sayesinde anti–inflamatuar etki göstererek bağışıklık sisteminizin daha etkili çalışmasına yardımcı olması. Yapılan çalışmalarda; yeteri kadar EPA ve DHA takviyesi alan veya düzenli yağlı balık tüketen kişilerde, vücut ısısının yükselmesi ve enfeksiyon gibi durumlarda yanıt olarak artan bir protein olan CRP (C-Reaktif Protein) düzeyinin daha kolay düştüğü bildirilmiş. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, somon tüketimindeki en önemli noktanın ise pişirme yöntemi olduğunu belirterek, “Besin değerini kaybetmemesi için somon balığını asla kızartmayın, yağ eklemeden fırında pişirmeye özen gösterin” diyor.

Sarımsak

Sarımsağın içeriğindeki kükürtlü bileşiklerin, en çok da 'allisin' maddesinin antibakteriyel özelliği sayesinde yüksek ateşin düşürülmesine katkı sağladığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmış. Hasta olduğunuzda, yemeğinize ekleyeceğiniz sarımsak içerdiği allisin maddesi sayesinde soğuk algınlığı veya grip semptomlarıyla savaşmada yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Soğuk algınlığı ve grip gibi durumlarda sarımsak tüketiminizi arttırmak vücut direncinizin artmasına ve ateşinizin düşmesine yardımcı oluyor. Ancak düşük tansiyon probleminiz varsa veya kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, sarımsak tüketiminizi arttırmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor” diyor.

Sızma zeytinyağı

Akdeniz diyetinin temelini oluşturan sızma zeytinyağı, tüketebileceğiniz en sağlıklı yağ çeşididir. Zeytinyağı içerdiği 'oleocanthal' maddesi sayesinde hücre hasarını onarıcı, iltihabı ve yüksek ateşi düşürücü özelliğe sahip. Oleocanthal maddesinin etkinliği o kadar güçlü ki ilaçlar kadar etkili olabileceği düşünülüp, üzerine araştırmalar yapılıyor. Zeytinyağı tüketirken içerdiği faydalı bileşiklerden maksimum yarar görmek için rafine değil sızma türünü tercih edin, ayrıca günlük porsiyonunuzu aşmayın.

Karabiber

Karabiber, hücrelerinizde serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan ‘piperin’ bakımından zengindir. Piperin maddesinin vücutta iltihabı azaltarak; nefes almayı iyileştirdiği, ağrıyı ve ateşi düşürdüğü araştırmalarla kanıtlanmış. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, “Hastalandığınızda omletinize, çorbanıza ve yoğurdunuza karabiber eklediğinizde daha çok terlediğinizi ve daha sık idrara çıktığınızı fark edebilirsiniz. Bunlar bağışıklık sisteminizin çalıştığını gösteren iyi sinyallerdir ve vücudunuzdaki toksinleri bu yollarla uzaklaştırdığına işaret eder” diyor.

Zencefil

Zencefil vücut direnciniz düştüğü zamanlarda ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisiyle en iyi yardımcı olabilecek bitkilerden biridir. Bu faydaların çoğu zencefilin içeriğindeki ‘gingerol’ adlı etken maddeden geliyor. Zerdeçal da içeriğindeki ‘kurkumin’ adı verilen ana etken madde sayesinde ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisiyle yardımcı olabilecek en iyi bitkiler arasında yer alıyor. Etkilerini yitirmemeleri için zencefil ve zerdeçalı toz değil taze formlarında tüketmeye dikkat edin.

Tavuk suyu

Tavuk suyu ile yapılan çorbalar vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve proteinleri bir bütün olarak içerisinde barındırıyor. Özellikle de protein yapı taşı olan N-asetilsistein amino asidi; dışarıdan gelen bakterileri yakalayarak vücuttan atılmasını sağlayan mukus tabakasının daha etkin çalışmasına yardım ediyor. Bakteriler vücudunuzdan uzaklaşınca ateşiniz de düşmeye başlıyor. Ancak tavuk suyunu elde ederken fazla kalori içermesi nedeniyle kaynama sonrasında üstte biriken yağ tabakasını ayırmayı ihmal etmeyin.

Kuşburnu çayı

Kuşburnu, antioksidan madde olan ve meyvelere kırmızı-mavi rengini veren ‘antosiyanin’ pigmentinden zengin bir besin. Antosiyanin güçlü anti-inflamatuar, antiviral ve bağışıklık artırıcı etkilere sahip. Bu özellikleri sayesinde ateşin düşmesine katkıda bulunuyor. Hastalık sürecinde günde 2 fincan kuşburnu çayı tüketebilirsiniz. Ayrıca yaban mersini, ahududu ve böğürtlen de antosiyanin pigmentinden zengin belirler arasında yer alıyor.

Kaynak: HABERTÜRK