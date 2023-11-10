Marketin kepenginin altında kalan kedi telef oldu

Olay, Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi akşam saatlerinde kapanan market kepengin altında sıkıştı. Zeminle kepenk arasında kalan kedi telef oldu. Vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.