10 Kas 2023 - 21:16- Asayiş G: 10 Kas 2023 - 22:30

Marketin kepenginin altında kalan kedi telef oldu

Körfez ilçesinde marketin kapanan kepenginin altında kalan kedi telef oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Marketin kepenginin altında kalan kedi telef oldu mask
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Olay, Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi akşam saatlerinde kapanan market kepengin altında sıkıştı. Zeminle kepenk arasında kalan kedi telef oldu. Vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterdi.
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10 Kas 2023 - 21:16 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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