10 Kas 2023 - 21:31- Asayiş

Feride Süzen yaşamını yitirdi

Gölcük'te ikamet eden 2 çocuk annesi Feride Süzen 70 yaşında hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Feride Süzen yaşamını yitirdi mask

Gölcük Yübaşılar Mahallesi 3017. Sokakta ikamet eden emekli deniz kıdemli albay Recep Süzen’in eşi, 2 çocuk annesi Feride Süzen(70)akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Eşme Merkez Camiinden alınarak Yeni Eşme Mezarlığında toprağa verildi.
# emekli, yeni, vefat etti

10 Kas 2023 - 21:31 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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