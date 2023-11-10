10 Kas 2023 - 22:01- Asayiş

Gölcüklü emekli astsubay lösemiye yenildi

Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi Süleyman Sokakta ikamet eden emekli astsubay, 3 çocuk babası Necati Polat(80)lösemi nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti.