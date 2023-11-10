10 Kas 2023 - 22:01- Asayiş

Gölcüklü emekli astsubay lösemiye yenildi

Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi Süleyman Sokakta ikamet eden emekli astsubay, 3 çocuk babası Necati Polat(80)lösemi nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Gölcüklü emekli astsubay lösemiye yenildi mask

Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gölcük Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

10 Kas 2023 - 22:01 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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