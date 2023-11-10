Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gölcük Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
10 Kas 2023 - 22:01- Asayiş
Gölcüklü emekli astsubay lösemiye yenildi
Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi Süleyman Sokakta ikamet eden emekli astsubay, 3 çocuk babası Necati Polat(80)lösemi nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.