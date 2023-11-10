Yıldızlı: "BÜYÜK KOCAELİSPOR TARAFTARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIN!"

Yıldızlı, X hesabından şu ifadelere yer verdi: "İsmetpaşa Stadyumunu yıkıp çöp fabrikasının dibine Kocaeli Stadyumu yaptılar. Yol yok, otopark yok, ulaşım yok. Büyük Kocaelispor taraftarının önündeki bu engellerin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz! Bütçe görüşmeleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki'ye Kocaeli Stadyumunda taraftarlarımızın karşılaştıkları zorlukları ileterek çözümü konusunda sürecin takipçisi olacağımı ifade ettim."