Yıldızlı, X hesabından şu ifadelere yer verdi: "İsmetpaşa Stadyumunu yıkıp çöp fabrikasının dibine Kocaeli Stadyumu yaptılar. Yol yok, otopark yok, ulaşım yok. Büyük Kocaelispor taraftarının önündeki bu engellerin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz! Bütçe görüşmeleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki'ye Kocaeli Stadyumunda taraftarlarımızın karşılaştıkları zorlukları ileterek çözümü konusunda sürecin takipçisi olacağımı ifade ettim."
10 Kas 2023 - 22:09- Siyaset Güncelleme: 10 Kas 2023 - 22:20
Yıldızlı: "BÜYÜK KOCAELİSPOR TARAFTARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIN!"
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaelispor taraftarının yaşadığı engellerin kaldırılmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ne iletti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.