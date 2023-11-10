10 Kas 2023 - 22:09- Siyaset G: 10 Kas 2023 - 22:20

Yıldızlı: "BÜYÜK KOCAELİSPOR TARAFTARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIN!"

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaelispor taraftarının yaşadığı engellerin kaldırılmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ne iletti.

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Yıldızlı: "BÜYÜK KOCAELİSPOR TARAFTARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIN!" mask

Yıldızlı, X hesabından şu ifadelere yer verdi: "İsmetpaşa Stadyumunu yıkıp çöp fabrikasının dibine Kocaeli Stadyumu yaptılar. Yol yok, otopark yok, ulaşım yok. Büyük Kocaelispor taraftarının önündeki bu engellerin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz! Bütçe görüşmeleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki'ye Kocaeli Stadyumunda taraftarlarımızın karşılaştıkları zorlukları ileterek çözümü konusunda sürecin takipçisi olacağımı ifade ettim."
# büyük, Kocaelispor, chp, CHP Kocaeli, CHP milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Harun Özgür Yıldızlı

10 Kas 2023 - 22:09 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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