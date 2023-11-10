Babasını kaybeden Körfezli muhtarın sözleri duygulandırdı

Körfez Fatih Mahalle Muhtarı Salih Yolcu'nun babası Hacı İbrahim Yolcu yaşlılık sebebiyle vefat etti. Bu akşam saatlerinde vefat eden Hacı İbrahim Yolcu'nun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

CANINDAN CAN OLDUM

Babasının vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran muhtar Salih Yolcu'nun sözleri görenleri duygulandırdı. Yolcu babasını sırtında taşıdığı bir fotoğrafla birlikte şu ifadeleri kullandı ''Babamı sırtımda taşımak beni hiç yıldırmadı. Hep mutlu oldum varlık sebebim canından can oldum yerin nur olsun babam."