10 Kas 2023 - 22:23- Asayiş

Babasını kaybeden Körfezli muhtarın sözleri duygulandırdı

Körfez Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu babasını kaybetti. Muhtar Yolcu'nun babasının ardından söylediği sözler duygulandırdı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Babasını kaybeden Körfezli muhtarın sözleri duygulandırdı mask
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Körfez Fatih Mahalle Muhtarı Salih Yolcu'nun babası Hacı İbrahim Yolcu yaşlılık sebebiyle vefat etti. Bu akşam saatlerinde vefat eden Hacı İbrahim Yolcu'nun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

CANINDAN CAN OLDUM

Babasının vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran muhtar Salih Yolcu'nun sözleri görenleri duygulandırdı. Yolcu babasını sırtında taşıdığı bir fotoğrafla birlikte şu ifadeleri kullandı ''Babamı sırtımda taşımak beni hiç yıldırmadı. Hep mutlu oldum varlık sebebim canından can oldum yerin nur olsun babam."
# Körfez Fatih Mahalle Muhtarı Salih Yolcu, vefat etti

10 Kas 2023 - 22:23 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Birol Hırçın. - Herkes kendine yakışanı yapar.Allah rahmet eylesin.Nur içinde yatsın.Siz kazandınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Kasım 22:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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