10 Kas 2023 - 22:43- Siyaset

DSP'li Oktay'dan Talgır'a teşekkür

Kocaeli Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Derince'de söyleşi yaptı. Söyleşiye Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Kongresi Başkanı Refat Çubarov, Demokrat Sol Parti Derince İlçe Başkanı Osman Oktay ve Demokratik Sol Parti Derince İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Çakal'da katılım sağladı.

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DSP'li Oktay'dan Talgır'a teşekkür mask
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DSP Derince İlçe Başkanı Osman Oktay, sosyal medyasından şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin Derince de yapmış olduğu söyleşiye Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Kongresi Başkanı Refat Çubarov'un anlatımıyla Ukrayna Kırım Tatar Türklerinin güncel durumları hakkındaki söyleşisine Demokratik Sol Parti Derince İlçe Başkan Yardımcımız Serkan Çakal ile katılım sağladım. Kırım Türkleri Derneği Başkanı Şengül Talgır hanıma nazik misafirperverliği için teşekkür ederiz"
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10 Kas 2023 - 22:43 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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