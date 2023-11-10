DSP'li Oktay'dan Talgır'a teşekkür

DSP Derince İlçe Başkanı Osman Oktay, sosyal medyasından şu ifadelere yer verdi:
"Kocaeli Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin Derince de yapmış olduğu söyleşiye Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Kongresi Başkanı Refat Çubarov'un anlatımıyla Ukrayna Kırım Tatar Türklerinin güncel durumları hakkındaki söyleşisine Demokratik Sol Parti Derince İlçe Başkan Yardımcımız Serkan Çakal ile katılım sağladım. Kırım Türkleri Derneği Başkanı Şengül Talgır hanıma nazik misafirperverliği için teşekkür ederiz"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.