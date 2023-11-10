MHP'li isimden çarpıcı sözler: 'AYM'yi ya kapatacağız ya yapılandıracağız'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, tv100'ün canlı yayın konuğu oldu.

Canlı yayına katılan Yönter, AYM'ye ilişkin skandal sözler sarfetti.

Yönter, "Bizim dağda, taşta başını ezdiğimiz teröristler, AYM’ye arka kapıdan giriyor. AYM tarafından can simidi atılıyor. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. AYM, geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. AYM bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi" diye konuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi tarafından TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki 'hak ihlali' kararına uymayarak, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yargıtay’a AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da destek açıklaması gelirken, CHP lideri Özgür Özel söz konusu durumu ‘darbe’ olarak nitelendirmişti.







Kaynak: CUMHURİYET