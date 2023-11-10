MHP'li isimden çarpıcı sözler: 'AYM'yi ya kapatacağız ya yapılandıracağız'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, tv100'ün canlı yayın konuğu oldu.
Canlı yayına katılan Yönter, AYM'ye ilişkin skandal sözler sarfetti.
Yönter, "Bizim dağda, taşta başını ezdiğimiz teröristler, AYM’ye arka kapıdan giriyor. AYM tarafından can simidi atılıyor. Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız. AYM, geleneği 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıktı. AYM bir defa Anayasa’nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdi" diye konuştu.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi tarafından TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki 'hak ihlali' kararına uymayarak, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yargıtay’a AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da destek açıklaması gelirken, CHP lideri Özgür Özel söz konusu durumu ‘darbe’ olarak nitelendirmişti.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Millilik??? - Milliyetçi ve Türklüğü ağzından düşürmeyen bir partisiniz,milli günlerimizde ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün ölüm yıldönümlerinde camilerimizde dua ettirmeyen bir partiyle iktidar ortağısınız bunu kendinize ve partinize nasıl yakıştırıyorsunuz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.