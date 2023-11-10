Atatürk’ü yok sayan Diyanet camide cemaati birbirine düşürdü

Yaşar Anter'in haberine göre, son 8 yıldır 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim'de kutladığımız milli bayramlarda ve 10 Kasım'a denk gelen Cuma hutbelerinde Atatürk'ü yok sayan Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım 2023 günü okunacak Cuma hutbesinde yine Atatürk'e yer vermedi.

DİYANET CAMAATİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Kurucusunu hutbelerde anmayan Diyanetin bu tavrı camilerde cemaati birbirine düşürdü. Muğla'nın Milas ilçesi Hacıilyas Camii'nde Cuma namazı sırasında hutbesinde Atatürk’ü anmayan imama bir vatandaş tepki gösterdi.

“Her şeyi söylediniz bir Atatürk ve silah arkadaşlarını söylemediniz” diyen vatandaşın tepkisi cami içinde gerginliğe neden oldu. Bu sırada cemaatte bulunan bazı vatandaşlar namaz kılmadan camiyi terk etti.

“HER ŞEYİ SÖYLEDİNİZ ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI SÖYLEMEDİNİZ”

Olayın ayrıntılarını ise o sırada camide bulunan Şakir M. anlattı. Şakir M.’nin basın mensuplarına anlattığına göre; adının açıklanmasını istemeyen ve camide hutbeyi bitirmek üzere olan imamı durdurmaya çalışan bir kişi “ Filistin'de ölen din kardeşlerimiz için dediniz, gaziler ve şehitlerimiz için de dediniz bunlar çok güzel ama bugün 10 Kasım, Cumhuriyet rejimini bize veren insanları, Atatürk ve silah arkadaşlarını neden söylemediniz” diyerek tepki gösterdi.

“CAMİDE KAVGA OLUR MU ULU ÖNDER UNUTULUR MU?”

İtiraza cemaatten tepki gösterenler oldu. Bazı kişiler “Hutbeye müdahale etme sus. Sen kimsin de konuşuyorsun?” diye seslendi. Tartışma diğer kişilerin dahil olmasıyla gerginliğe dönüştü.

“67 YAŞINDAYIM İLK DEFA KARŞILAŞIYORUM”

Cemaat içinde bulunan bazı kişilerin imamı kınayarak, Cuma namazını kılmadan camiden ayrıldığını, bütün bunlara tanık olduğunu söyleyen Şakir M. durumdan üzüntü duyduğunu belirterek “ Türkiye bu günlere gelmemeliydi, ayın mahallenin insanlarıyız, kardeş gibiyiz. Camide kavga olur mu? Ulu önder Atatürk unutulur mu? Ben 67 yaşındayım ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. İnsanlarımızın geldiği bu nokta beni çok üzdü. Camide siyaset olmaz” derken gözleri doldu.

İmamın tepkiler üzerine “Bana gelen hutbe ne ise ben de onu okuyorum” dediği belirtildi.

Kaynak: SÖZCÜ