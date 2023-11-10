Kardeş takım, Ankara'da farklı: 0-4

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 46), Mujakic, Radokovic, Hanousek, Tolga Ciğerci (Ali Kaan Güneren dk. 81), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Cephas dk. 73), Moriera (Morutan dk. 35), Chatzigiovannis (Macheda dk. 46), Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Yıldırım Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk. 87), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Saric (Ege Bilsel dk. 87), Erdal Rakip, Larsson, Safuri (Ufuk Akyol dk. 71), Jehezkel (Streek dk. 46), Buksa (Assombalonga dk. 71)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Erkan Eyibil, Kaluzinski, Pereira, Emre Uzun
Futbol Sorumlusu: Nuri Şahin
Goller: Larsson (dk. 8), Jehezkel (dk. 29), Buksa (dk. 70), Assombalonga (dk. 86) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Moriera, Radakovic, Sowe (MKE Ankaragücü)
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.