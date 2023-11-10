10 Kas 2023 - 23:52- Spor

Trabzonspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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Trabzonspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) mask

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Benkovic dk. 89), Baniya (Enis Destan dk. 82), Denswill, Larsen, Berat Özdemir (Bakasetas dk. 46), Mendy, Abdulkadir Ömür, Visca (Trezeguet dk. 69), Pepe, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bardhi, Fountas, Kerem Şen, Umut Güneş, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Almeida Paz dk. 76), Uğurcan Yazğılı (Cebrail Karayel dk. 89), Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Robert Muric (Prip Andreasen dk. 68), Soner Dikmen, Cicaldau (Yunus Mallı dk. 89), Moreno Duran, Cikalleshi (Oliveira dk. 68)
Yedekler: Deniz Ertaş, Kahraman Demirtaş, Niko Rak, Oğulcan Ülgün, Nzonzi
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Onuachi (dk. 59 ve 85) (Trabzonspor), Prip Andreasen (dk. 77) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Calvo (Konyaspor), Onuachu (Trabzonspor)

10 Kas 2023 - 23:52 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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