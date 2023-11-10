Trabzonspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Benkovic dk. 89), Baniya (Enis Destan dk. 82), Denswill, Larsen, Berat Özdemir (Bakasetas dk. 46), Mendy, Abdulkadir Ömür, Visca (Trezeguet dk. 69), Pepe, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bardhi, Fountas, Kerem Şen, Umut Güneş, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Almeida Paz dk. 76), Uğurcan Yazğılı (Cebrail Karayel dk. 89), Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Robert Muric (Prip Andreasen dk. 68), Soner Dikmen, Cicaldau (Yunus Mallı dk. 89), Moreno Duran, Cikalleshi (Oliveira dk. 68)
Yedekler: Deniz Ertaş, Kahraman Demirtaş, Niko Rak, Oğulcan Ülgün, Nzonzi
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Onuachi (dk. 59 ve 85) (Trabzonspor), Prip Andreasen (dk. 77) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Calvo (Konyaspor), Onuachu (Trabzonspor)
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.