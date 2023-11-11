11 Kas 2023 - 00:20- Dünya

İncirlik Hava Üssü’nden yükselen siren sesi panik yarattı

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Yurttaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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İncirlik Hava Üssü’nden yükselen siren sesi panik yarattı mask

Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi.

Mahalle sakinleri paniğe kapıldı.

Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.

11 Kas 2023 - 00:20 - Dünya

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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